що обговорять на переговорах у Лондоні, хто представить Україну

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Зеленський провів Ставку присвячену виробництву вітчизняної зброї
За словами президента, робота над нарощенням виробництва зброї в Україні триває фото: president.gov.ua/Офіс президента Після повномасштабного вторгнення Росії виробництво вітчизняного озброєння різко зросло Президент України […]
Варто лише захотіти. В медіа показали реальних людей, з яких можна стягнути активи банкіра-втікача Миколи Лагуна
- Микола Завтрогляд
- 15 Квітня, 2025
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Четверо підприємців, які володіють активами колишнього власника збанкрутілого “Дельта Банку” Миколи Лагуна, можуть стати джерелом повернення боргів екс-банкіра до українського бюджету. Зокрема, на них записані […]
Кабмін звільнив заступника Умєрова – Главком
фото: mil.gov.ua/Міноборони Рішення було прийнято після того, як Умєров пообіцяв відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі Кабінет міністрів звільнив заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова. Про […]