FT дізналося нові умови угоди про мінерали та коли її підпишуть

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Зеленський прибув у Брюссель та заявив про важливі перемовини
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Нардеп Кучеренко назвав ініціативу звільнення міністра енергетики «дурнею»
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Зеленський запише подкаст із американським інтерв’юером Фрідманом
Фрідман запропонував Зеленському записати подкаст фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua Лекс Фрідман запише тригодинний подкаст із президентом України Американський інтерв’юер Лекс Фрідман запише подкаст із президентом […]