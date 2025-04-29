Сестра посланця Кремля Кирила Дмитрієва відвідувала Україну з паспортом США: що відомо

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Головком та командувач Сухопутних військ представили Зеленському кандидатури на посаду очільника академії фото: Telegram/Володимир Зеленський За словами президента, в застосунку «Армія+» стартує опитування щодо змін […]
Зеленський звільнив посла України в Нідерландах
Олександр Карасевич працюватиме в МЗС України фото: Укрінформ Олександр Карасевич уже отримав нову посаду Володимир Зеленський звільнив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Нідерландах Олександра […]