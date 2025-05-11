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Стало відомо, скільки разів «Слуга народу» змогла проголосувати монобільшістю

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Зеленський запропонував допомогу Молдові – Главком

  • 12 Січня, 2025
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фото: Офіс президента Зеленський: Україна може допомогти Молдові вугіллям Президент України Володимир Зеленський з президенткою Молдови Маєю Санду обговорили, як можна подолати гуманітарну кризу в […]