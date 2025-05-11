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Генеральний прокурор Костін подав у відставку
- Микола Завтрогляд
- 22 Жовтня, 2024
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Андрія Костіна було призначено генеральним прокурором України влітку 2022 року фото: Facebook / Андрій Костін Костін: Мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, […]
Стало відомо, скільки разів «Слуга народу» змогла проголосувати монобільшістю
- Микола Завтрогляд
- 12 Листопада, 2024
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Востаннє «слуги» самостійно забезпечили 226+ голосів у лютому 2023 року фото з відкритих джерел Від початку повномасштабного вторгнення монобільшість спромоглася самостійно проголосували лише під час […]
Зеленський запропонував допомогу Молдові – Главком
фото: Офіс президента Зеленський: Україна може допомогти Молдові вугіллям Президент України Володимир Зеленський з президенткою Молдови Маєю Санду обговорили, як можна подолати гуманітарну кризу в […]