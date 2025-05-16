зустріч закінчилась, що відомо про її результати

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Даний аналітичний матеріал засновано на інформаційних публікаціях та журналістських розслідуваннях провідних українських видань, а також на офіційних відповідях та повідомленнях Департаменту безпеки держпідприємства “Ліси України”, Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції та структурних підрозділів Генеральної […]
у РФ спростували готовність до перемир’я — деталі
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