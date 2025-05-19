що президент передав Трампу перед дзвінком Путіну

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Зеленський звільнив представницю президента у Криму Тамілу Ташеву
Ташеву звільнено згідно з поданою нею заявою фото: Євромайдан прес Ташева отримала депутатський мандат після смерті члена фракції «Голос» Олега Макарова Президент Володимир Зеленський звільнив […]
Григорій Козловський і підтримка медицини – госпіталь ветеранів і «Охматдит» отримали 2 млн грн допомоги
- Микола Завтрогляд
- 21 Грудня, 2024
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У рамках святкування прийдешнього Нового року, що відбудеться у готельно-відпочинковому комплексі Emily Resort, засновник футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський та команда комплексу передали 2 мільйони […]
Президент у День гідності та свободи: Україна завжди буде на політичній мапі світу
- Микола Завтрогляд
- 21 Листопада, 2024
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Зеленський вшанував українців різних часів, які боролися заради України та стали для світу взірцем гідності фото: Володимир Зеленський, Facebook Зеленський: «Сьогодні День гідності та свободи. […]