Нацбанк, Ощадбанк і Укрексімбанк можуть арештувати активи Миколи Лагуна через Лондонський суд – ЗМІ

Понад 50 млрд грн. збитків, які завдав Україні екс-банкір Микола Лагун через банкрутство свого “Дельта Банку” понад 10 років тому – можна повернути, якщо його активи по всьому світу будуть заарештовані і звернуті на користь держави. Цю процедуру може забезпечити ордер Високого суду Лондона, який можна було оформити щодо активів Лагуна ще в 2020 році, – йдеться в матеріалі видання Коротко.Про. Нещодавні новини про арешт активів іншого екс-банкіра Костянтина Жеваго – саме за таким ордером і за позовом НБУ – показують, що це був вірний шлях і його ще не пізно відродити, йдеться в матеріалі.

8 серпня 2025 року Національний банк оголосив, що Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт частини активів Костянтина Жеваго, колишнього власника АТ “БАНК “ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ”, банку, ліквідація якого почалася у 2015 році, нагадує видання. Замороження активів відбулось у якості задоволення заяви НБУ до остаточного винесення рішення про визнання та виконання в Англії рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 01 жовтня 2019 року. Це рішення стосується рефінансування на 1,6 млрд грн., яке Жеваго взяв в НБУ під особисту поруку і не повернув. Після набрання законної сили рішенням українського суду, Жеваго не став його виконувати, а Нацбанк вирішив шукати інші способи повернути гроші – в тому числі, через пошук активів за кордоном. Раніше подібну стратегію успішно застосував, приміром, націоналізований Приватбанк проти своїх екс-власників. У грудні 2017 року Високий суд Лондона видав всесвітній наказ про арешт активів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на суму близько $2,5 млрд за позовом ПриватБанку про виведені кошти, відзначають автори.

“На цьому фоні логічним виглядає питання: а чому в Лондоні досі немає позову про арешт активів Миколи Лагуна – одного із найбільш яскравих представників банківського сектора, чиї фінансові установ гучно банкрутували за останні десятиліття. “Дельта банк” був виведений з ринку в 2015 році, залишивши по собі понад 50 млрд грн боргів перед Нацбанком, Фондом гарантування вкладів, Ощадбанком, Укрексімбанком, численними приватними кредиторами. Обсяг, більш ніж “привабливий” для того, щоб почати якомога швидше шукати активи для арешту”, – сказано в матеріалі.

Журналісти нагадали, що у Лагуна теж була особиста порука, яку він не виконав – за кредитами перед Укрексімбанком на $38,3 млн і 19,3 млн грн. та перед “Ощадом” на 4 млрд грн. Крім того, як виявилось, уже була спроба не лише інвентаризувати всі активи Лагуна за межами України, але й подати відповідний позов до Високого лондонського суду. “Такий позов мав ініціювати Фонд гарантування вкладів для відшкодування шкоди, завданої власниками банку через шахрайство і виведення активів. Тим більше – частина схем і рахунків уже була відома: банк Лагуна перед банкрутством конвертував 4,1 млрд грн рефінансування в долари і вивів понад $0,5 млрд на іноземні рахунки 12 пов’язаних компаній, ще $253 млн були переведені з кореспондентських рахунків банку в іноземних банках (Bank Winter, Meinl Bank, Bank Frick). Іншими словами, шахрайські дії, які призвели до збитків, відбувалися з використанням іноземних рахунків і структур, що відкриває шлях для юрисдикцій поза межами України для розгляду таких справ”, – йдеться в статті.

Позов мала готувати юридична компанія Spencers, яка заявила, що вже зібрала 90% необхідної інформації про активи Лагуна та за 6 тижнів могла б отримати в англійському суді всесвітній наказ про арешт його активів. “Домашнє завдання” юристи зробили, оскільки до цього мали замовлення від приватного клієнта, який мав особисті претензії до Лагуна на $100 млн. Цілком імовірно, що йдеться про справу групи Фокстрот проти Лагуна, яка якраз відсудила в Лондоні понад $100 млн у банкіра за особистою порукою. Проте ФГВФО передав контракт іншій фірмі, згодом його було розірвано через суд.