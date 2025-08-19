Останні мирні ініціативи щодо закінчення війни в Україні викликають обережність. Видання The Telegraph у своїй статті стверджує, що для України та її союзників такий мир може виявитися катастрофою, оскільки Володимир Путін використовує переговори як інструмент для ведення війни проти Заходу, інформує Завтра.UA. Гарантії безпеки, надані НАТО, можуть виявитися нічого не вартими, оскільки немає жодних обіцянок від російського диктатора, які б гарантували відсутність нового вторгнення.

Історична пам’ять та зрада довіри

Українські посадовці добре пам’ятають, як у 1994 році тодішній російський лідер Борис Єльцин обіцяв поважати кордони України в обмін на відмову Києва від ядерного арсеналу. Проте, з того часу Україна двічі зазнала вторгнення: у 2014 та 2022 роках. Крім того, з 2005 по 2013 рік вона була об’єктом російської політичної війни, яка корумпувала бізнес, політичну та безпекову еліти.

Росія використовує переговори для психологічної війни

У Кремлі прокоментували зустріч Зеленського з Трампом та лідерами Європи. Москва вже намагається підірвати прогрес, досягнутий на переговорах у Білому домі. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що відкине «будь-які сценарії» за участю військ НАТО в Україні, погрожуючи «неконтрольованою ескалацією». Тактика Росії — це рефлексивний контроль, теорія психологічної маніпуляції, коли ціль виконує накази, вважаючи, що контролює свої дії. Росіяни намагаються вбити клин між США та Великою Британією, стверджуючи, що Велика Британія підриває переговори. Вони намагаються диктувати умови і виявити «червоні лінії» Заходу, щоб ізолювати Україну від її союзників, а США — від Європи.

Що Путін хоче насправді?

Мета Путіна очевидна: захопити стратегічно цінні українські землі та міста, які можна було б використовувати як плацдарм для майбутньої агресії. Якщо Україна погодиться на мир, мільйони людей будуть змушені евакуюватися, оскільки вони не захочуть жити під жорстокою російською окупацією. Путін відмовиться від військ НАТО, щоб наростити власні сили для нового наступу.

Західне стримування більше не працює

Путін вважає західних лідерів слабкими, короткозорими та нездатними захищати свої переконання. Він переконаний, що має стратегічне терпіння і з часом зможе виснажити Україну та Захід. Якщо буде укладено мирну угоду, Росія, швидше за все, буде використовувати прокремлівських олігархів і лідерів, щоб підірвати незалежність України, як це зараз відбувається в Грузії та Молдові.

Нова фаза конфлікту

Військова доктрина Росії розглядає політичний, економічний та інформаційний конфлікт як форму війни. Таким чином, український конфлікт не закінчиться, а лише перейде в нову фазу. Українці, як і раніше, вважають: краще не мати миру, ніж мати поганий мир. Президент Володимир Зеленський стикається з дилемою: укласти угоду, яка може врятувати його країну сьогодні, або приректи її на майбутнє знищення. Путін поки що демонструє готовність лише до такої угоди, яка робить Україну вразливою. Він відмовляється бачити Зеленського рівним собі, а Україну — самостійною нацією.

