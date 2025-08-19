Американські та європейські офіційні особи розпочали невідкладну роботу над розробкою надійних гарантій безпеки для України, що має створити передумови для потенційної історичної зустрічі між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Ці гарантії спрямовані на зміцнення української армії та уникнення російських обмежень на чисельність її збройних сил, інформує Завтра.UA.

За інформацією джерел Bloomberg, знайомих із цим питанням, ці зусилля є частиною ширшого пакету, який має на меті дозволити Україні необмежено нарощувати свою військову міць.

Пакет гарантій та розширення армії

Пакет гарантій безпеки, над яким детально працюють військові та розвідувальні чиновники, має дозволити Україні збільшувати чисельність військ без обмежень. Це є прямою відповіддю на вимоги Росії, яка прагне обмежити українські збройні сили в рамках майбутньої мирної угоди. Мета — гарантувати Україні довгострокову безпеку та обороноздатність, незважаючи на потенційні територіальні поступки.

Пакет ґрунтуватиметься на роботі так званої «коаліції охочих» — європейської групи під керівництвом Великої Британії та Франції. Зазначається, що в майбутньому до нього можуть увійти багатонаціональні сили, формат яких наразі обговорюється.

Саміт у Білому домі та позиція Трампа

Початок роботи над гарантіями безпеки став можливим після саміту в Білому домі, де президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом Зеленським та європейськими лідерами. За словами Трампа, під час зустрічі обговорювалися гарантії, які будуть надані європейськими країнами в координації зі Сполученими Штатами.

Ці переговори частково розвіяли побоювання, що виникли в Києві та Європі після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці. Тоді існували побоювання, що президент США обере більш м’яку позицію щодо Москви. Після саміту Трамп підтвердив, що США «допоможуть» Європі, яка, за його словами, візьме на себе значну частину фінансового тягаря, пов’язаного із закупівлею зброї та підтримкою.

На зустрічі лідери висловили широку підтримку гарантіям, що будуть «схожими на Статтю 5» — пункт НАТО про взаємну оборону. Ця ідея була спочатку запропонована прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Можлива зустріч Зеленського та Путіна

Після саміту в Білому домі Дональд Трамп зателефонував Володимиру Путіну і закликав його почати підготовку до зустрічі із Володимиром Зеленським. За словами Трампа, після підготовчих переговорів «відбудеться тристороння зустріч за участю двох президентів і мене».

Поки незрозуміло, чи погодиться російський лідер на таку зустріч. Помічник президента Росії Юрій Ушаков лише підтвердив, що ідея зустрічі обговорювалася. Ця новина з’явилася на тлі того, що українська сторона та її союзники раніше висловлювали побоювання, що Трамп може наполягати на територіальних поступках. Президент Зеленський, зі свого боку, заявив, що територіальні питання будуть обговорюватися безпосередньо між ним і Путіним.

Тим часом, російське МЗС заявило, що не прийме наявність військ НАТО в Україні, а будь-яка майбутня угода не завадить Україні подати заявку на членство в Альянсі, що залишається «червоною лінією» для Москви.

Раніше стало відомо, коли та де відбутися зустріч Зеленського та Путіна.