Президент США Дональд Трамп заявив, що розпочав підготовку до саміту, який може стати ключовим кроком до завершення війни в Україні. У зустрічі мають взяти участь український президент Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін. Про це американський лідер повідомив у соціальній мережі Truth Social, інформує Завтра.UA.

Після завершення переговорів із Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі, Трамп зателефонував Путіну, щоб обговорити можливість зустрічі. За словами Трампа, після цього раунду двосторонніх переговорів планується провести тристоронні консультації за його участі.

Путін підтвердив готовність до переговорів

Агентство AFP повідомило, що Володимир Путін підтвердив свою готовність зустрітися з Володимиром Зеленським під час телефонної розмови з Дональдом Трампом. Ця згода була досягнута під час дзвінка Трампа до Кремля, який відбувся в перерві між консультаціями з європейськими лідерами.

«Усі дуже раді можливості досягти миру», — підкреслив президент США. Він назвав ці переговори «дуже гарним і важливим першим кроком» до припинення вогню та встановлення миру.

Ключові фігури, що координують процес

Трамп також відзначив роль своєї команди, яка координує процес перемовин між Україною та Росією. За його словами, до цього процесу залучені:

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Держсекретар Марко Рубіо

Спецпосланник Стів Віткофф

Їхні зусилля спрямовані на те, щоб організувати зустріч і сприяти мирному врегулюванню конфлікту.

