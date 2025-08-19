Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News заявив, що Володимир Зеленський повинен проявити гнучкість у питанні компромісів для завершення війни. Він також висловив думку, що Україна не зможе повернути Крим і вступити до НАТО, інформує Завтра.UA.

Заяви Трампа викликали значний резонанс, оскільки вони висвітлюють його бачення шляхів завершення російсько-української війни.

Про компроміси та територіальні поступки

Трамп вважає, що Зеленському необхідно проявити гнучкість. Він заявив, що “Україна отримає багато землі” і що європейські лідери на зустрічі в Білому домі “з розумінням поставилися до необхідності територіальних поступок України”.

«Україна поверне собі життя. Там перестануть вбивати людей повсюди, і вони отримають багато землі», — сказав Трамп.

«Це набагато більша держава. Це не та війна, яку варто було починати. Так не роблять. Ви не боретеся з державою, яка вдесятеро більша за вас», — зазначив глава Білого дому. Схоже, американський президент «забув», що це саме Росія, а не Україна, почала війну.

Про Крим і НАТО

Американський президент стверджує, що Україна “не може повернути Крим” і “не може вступити до НАТО”.

Роль США та інших країн

Трамп підкреслив, що США не є учасником конфлікту. На його думку, рішення на переговорах будуть приймати виключно Путін і Зеленський.Він також заявив, що поки він буде президентом США, “американських військ не буде на території України”. Водночас, він стверджує, що Німеччина та Британія хочуть розгорнути свої війська як частину гарантій безпеки для України, і США можуть надати підтримку з повітря.

Оцінка Росії

Трамп назвав Росію “потужною військовою державою, подобається це людям чи не подобається”, і додав: “Ви просто не зможете протистояти державі, яка у 10 разів більша за вас”.

Про історичний контекст

Трамп вважає, що Україна завжди була “буфером” між РФ та Європою, і “все йшло добре, поки Байден не втрутився”.

Трамп також додав, що “хоче потрапити до раю”, і що він “зупинив вбивства”, роблячи “добро, рятуючи життя”, зокрема у відносинах з Індією та Пакистаном.

Він також заявив, що не телефонував Путіну перед європейськими лідерами, оскільки це було б “неповагою до Путіна”.

