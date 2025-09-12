Після інциденту з російськими дронами, що вторглися в повітряний простір Польщі, НАТО розробляє низку військових і політичних заходів у відповідь. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела. Ці кроки спрямовані на посилення стримування на східному фланзі Альянсу та удосконалення системи колективної оборони, інформує Завтра.UA.

Військова відповідь: координація та посилення східного флангу

Координацією військових заходів займатиметься Верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Грінкевич. Він заявив, що Альянс вивчає уроки інциденту і працює над покращенням оборонних можливостей. При цьому наголошується, що НАТО залишається виключно оборонним альянсом, тому будь-які дії будуть спрямовані на посилення його захисту, а не на наступальні операції.

У відповідь на запит Польщі про додаткові системи ППО, європейські союзники вже почали надавати допомогу:

Франція та Британія відправляють до Польщі винищувачі Rafale та Eurofighter для посилення протиповітряної оборони.

відправляють до Польщі винищувачі та для посилення протиповітряної оборони. Нідерланди прискорюють передачу двох батарей Patriot , розгортають комплекси ППО малої дальності та системи протидії дронам, а також відправляють 300 військовослужбовців.

прискорюють передачу двох батарей , розгортають комплекси ППО малої дальності та системи протидії дронам, а також відправляють 300 військовослужбовців. Чехія делегує три вертольоти Мі-17 з екіпажами та близько 100 військовими.

делегує три вертольоти з екіпажами та близько 100 військовими. Німеччина зобов’язалася розширити повітряне патрулювання над Польщею, продовживши розгортання ескадрильї для місій протиповітряної оборони.

Крім того, Польща починає співпрацювати з Україною у сфері систем боротьби з дронами, що є важливим кроком у протидії загрозам на східному кордоні.

Політичне засудження та дипломатичні кроки

Окрім військової, НАТО також готує політичну відповідь. Перша частина цього засудження була оприлюднена в середу, коли Генеральний секретар Марк Рютте та інші лідери Альянсу засудили «безрозсудну поведінку» Росії. Ці дипломатичні кроки покликані надіслати чіткий сигнал про неприйнятність порушень повітряного простору суверенних держав-членів НАТО.

Невідомо, чи було вторгнення дронів навмисним, однак лідери НАТО назвали його «абсолютно необачним і небезпечним». Оцінка інциденту триває, але вже зрозуміло, що Альянс не залишить цей інцидент без уваги та вживатиме всіх необхідних заходів для гарантування безпеки своїх членів.

