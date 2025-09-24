Несподівана заява президента Дональда Трампа на полях Генеральної Асамблеї ООН викликала шквал емоцій у європейських чиновників, які перебувають у стані від здивування та стриманого захоплення до глибокого скептицизму. Трамп, відомий своєю мінливою позицією, заявив, що Україна не тільки може, а й повинна виграти війну та повернути всі свої території. Це стало різким відходом від його попередніх заяв. Про це повідомляє Politico, інформує Завтра.UA.

Ця заява була опублікована в Truth Social одразу після зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Цей пост є примітним з двох причин: він суперечить попереднім твердженням Трампа про нездатність України перемогти та відкидає ідею переговорів, за якими Україна поступається територією.

Реакція Європи: між ентузіазмом та скептицизмом

Європейські чиновники, намагаючись осмислити цю очевидну зміну, коливалися між радістю та недовірою, зважаючи на мінливість риторики Трампа. Попри це, первинна реакція була позитивною, хоча й з обережністю.

«Це поки що найкрутіше», — пожартував один із чиновників ЄС, маючи на увазі проукраїнський характер посту Трампа. «Але він завжди за один дзвінок від Путіна від того, щоб зробити щось не дуже добре».

Ця зміна риторики стала приємною несподіванкою для європейських лідерів, які протягом багатьох місяців намагалися переконати Трампа в повній відповідальності Путіна за війну. Цей зсув поглядів розглядається як своєрідне підтвердження їхніх зусиль.

Дипломатичні розмови та нові позиції

Під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном Трамп розповів про своє розчарування Володимиром Путіним. «Я думав, що це буде найлегше [зупинити війну] через мої стосунки з Путіним. Але, на жаль, ці стосунки нічого не означали», — сказав він.

Цю думку Трамп повторив у своєму офіційному зверненні до Генеральної Асамблеї ООН, заявивши, що невдача Путіна у війні «не створює гарного іміджу Росії». Він також підтвердив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір, що трапляється дедалі частіше.

Президент Франції Макрон привітав заяви Трампа, що «підкреслили поступове послаблення російської економіки». А також висловили віру в «здатність України не просто втриматися, а й нав’язати повагу до своїх прав».

Спільні зусилля та особисті відносини

Зміна поглядів Трампа також стала підтвердженням правильної стратегії для президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка останнім часом зазнала критики за свою «надмірну поступливість» щодо нього. На зустрічі з Трампом вона наполягала на важливості відмови Європи від російських енергоресурсів, з чим президент США погодився.

Відносини між фон дер Ляєн і Трампом значно покращилися. Тепер вони часто спілкуються телефоном, обговорюючи не тільки російську агресію, а й викрадення українських дітей.

Один із чиновників ЄС зазначив: «Ми просто бачимо результат того, що Європа знову і знову казала, що ми зробимо Х, і ми робимо Х, тоді як Росія каже, що вони зроблять А, і вони роблять Z».

Тінь сумніву: чи це лише гра?

Попри початкове здивування та схвалення, деякі європейські чиновники та дипломати висловили скептицизм, вважаючи, що допис Трампа може бути лише спробою спровокувати Путіна, яка не призведе до реальних змін у політиці США.

«На щастя, але й на жаль для нас, те, що Трамп говорить у понеділок, зовсім не те, що він говорив у вівторок», — сказав один із соратників президента Франції Макрона, підкреслюючи, що віра в слова Трампа залишається вкрай низькою.

Нагадаймо, раніше Трамп розповів, як він закінчить війну в Україні.