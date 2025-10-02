Лідери Європейського Союзу на зустрічі в Копенгагені не змогли досягти згоди щодо амбітного плану виділення Україні позики в розмірі 140 мільярдів євро. Вона мала бути забезпечена за рахунок доходів від заморожених російських активів. Цей план, який ЗМІ назвали “мегапозикою”, поки що залишається нереалізованим через заперечення та юридичні занепокоєння деяких ключових країн-членів, інформує Завтра.UA.

Ключові перешкоди: Бельгія проти, Франція і Люксембург сумніваються

За інформацією Financial Times, головною перешкодою стала відмова Бельгії зняти своє заперечення щодо використання російських активів як забезпечення кредиту. Бельгійський прем’єр Барт Де Вевер на закритій зустрічі виступив проти пропозиції, закликаючи ЄС забезпечити більший правовий захист на випадок, якщо Москва подасть позов проти його країни.

Крім того, Франція та Люксембург висловили занепокоєння щодо юридичних та фіскальних наслідків такого кроку, наголошуючи на потребі додаткового оцінювання з боку Єврокомісії.

Суть плану “мегапозики” та ризики для Росії

План передбачав, що Україна має повернути кредит після завершення війни та отримання післявоєнних репарацій від Росії. Після цього ЄС мав би повернути кошти фінансовій установі Euroclear, де зберігається значна частина заморожених російських активів.

Якщо ж Росія відмовиться виплачувати репарації, то, згідно з пропозицією, втратить права на ці заморожені активи, які фактично стали б заставою за позикою.

ЄС потребує часу для юридичного опрацювання

Хоча низка лідерів ЄС і висловили готовність прийняти загальний принцип використання російських активів, вони наполягли на необхідності додаткової оцінки юридичних та фіскальних наслідків.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила потребу в деталізації, зазначивши: “Ми маємо значно детальніше опрацювати повну пропозицію. Абсолютно очевидно, що ризик має бути покладений на плечі всіх нас”.

Через значний обсяг потрібної технічної роботи, джерела видання зазначають, що Єврокомісія навряд чи встигне підготувати офіційну юридичну пропозицію до наступної зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі, яка відбудеться за три тижні.

Для забезпечення позики Києву за рахунок цих активів необхідна згода всіх 27 держав Союзу. Хоча представники ЄС і заявляють, що використання російських активів може бути “єдиним виходом”, відсутність консенсусу відтерміновує рішення. Нагадаємо, попередня оцінка передбачала, що остаточний розмір фінансування визначать після оцінки потреб України у 2026-2027 роках.

Раніше стало відомо, що ЄС знайшов “креативну” схему: Заморожені активи РФ підуть на європейську зброю для Києва.