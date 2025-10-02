Адміністрація Трампа розширює обмін інформацією та розглядає передачу потужної зброї для ударів глибоко всередині Росії. США нададуть Україні розвідувальні дані для здійснення ракетних ударів великої дальності по ключовій енергетичній інфраструктурі Росії. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників, інформує Завтра.UA. Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість відправлення Києву потужної зброї, здатної вражати цілі глибоко всередині території РФ.

Трамп схвалив обмін даними для цільових ударів

Президент Трамп нещодавно підписав дозвіл розвідувальним службам і Пентагону допомагати Києву в плануванні та завданні ударів. Це стало важливим кроком, який свідчить про поглиблення підтримки України з боку США, навіть попри те, що зусилля адміністрації щодо просування мирних переговорів зайшли в глухий кут.

Розширений обмін розвідувальними даними значно полегшить українським силам ураження таких важливих об’єктів, як:

Нафтопереробні заводи

Трубопроводи

Електростанції

Інша інфраструктура, що генерує значні доходи для Кремля.

Обговорюється передача ракет Tomahawk та Barracuda

Американські чиновники розглядають можливість передачі Україні потужних ракет, зокрема Tomahawk та Barracuda. Ці системи озброєння можуть суттєво розширити радіус та ефективність українських ударів по стратегічних об’єктах у Росії.

Як повідомляє видання, офіційні особи США також звернулися до союзників по Організації Північноатлантичного договору (НАТО) з проханням надати аналогічну розвідувальну та військову підтримку Україні.

Хоча США вже давно діляться розвідданими з Києвом, нові можливості обміну інформацією та потенційна передача далекобійної зброї знаменують собою значне підвищення рівня допомоги, сфокусованої на підриві здатності Росії фінансувати війну.

Раніше стало відомо, що атаки дронів вивели з ладу чверть нафтопереробки РФ – країна захлинається від дефіциту пального.