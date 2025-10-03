Далекобійні дрони Служби безпеки України (СБУ) здійснили успішну атаку на один із провідних нафтопереробних заводів Російської Федерації — «Орськнафтооргсинтез» в Оренбурзькій області. Як повідомляють джерела в СБУ, ціль була вражена на відстані близько 1400 км від кордону з Україною, що стало черговим глибоким ударом по російській економіці, інформує Завтра.UA.

Потужність та продукція ураженого заводу

«Орськнафтооргсинтез» є значним підприємством, річна потужність якого становить близько 6,6 млн тонн нафти. На ньому працюють чотири установки первинної переробки нафти. Завод випускає широкий спектр нафтопродуктів, критично важливих, зокрема, для військової логістики РФ, а саме:

Автобензини

Дизельне паливо

Авіаційний гас (керосин)

Мазут

Бітум

Масла

Реакція на атаку: евакуація та паніка

Після прильотів безпілотників ЦСО «А» СБУ над НПЗ здійнялися стовпи чорного диму. Зазначається, що на самому заводі оголосили евакуацію, а місцева влада міста Орська, де розташоване підприємство, була змушена закликати населення не піддаватися паніці.

Мета СБУ: підрив військової економіки РФ

Поінформоване джерело в СБУ наголосило, що подібні операції є частиною стратегії зі зменшення фінансової спроможності агресора продовжувати війну:

«СБУ продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об’єктах нафтогазової промисловості РФ. Зменшення нафтодоларових надходжень до бюджету напряму впливає на здатність агресора продовжувати війну проти України. Майже 40% потужностей російських НПЗ вже простоюють. Працюватимемо й надалі над тим, щоб збільшити цю цифру», — повідомило джерело.

Таким чином, атака на «Орськнафтооргсинтез» підтверджує послідовність ударів українських спецслужб по стратегічних тилових об’єктах Росії.