В Україні від січня 2026 року очікується зростання прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, що автоматично призведе до збільшення пенсійних виплат для низки категорій громадян. Найбільший приріст отримають пенсіонери з повним стажем, а також ті, чиї виплати безпосередньо прив’язані до розміру мінімальної зарплати. Детальніше про майбутні зміни розповів адвокат Іван Хомич в інтерв’ю “УНІАН”, інформує Завтра.UA.

Зростання прожиткового мінімуму: збільшення мінімальної та максимальної пенсій

Згідно з прогнозованими змінами, у 2026 році прожитковий мінімум зросте з 2 361 грн до 2 595 грн. Відповідно, розмір:

Мінімальної пенсії сягне цієї ж суми — 2 595 грн .

сягне цієї ж суми — . Максимальної пенсії (10 прожиткових мінімумів) збільшиться з 23 610 грн до 25 950 грн.

Це підвищення позначиться на всіх пенсіонерах, оскільки до прожиткового мінімуму прив’язані основні та додаткові виплати.

Підвищення мінімальної зарплати вплине на пенсіонерів зі стажем

Вперше за два роки зросте і мінімальна заробітна плата — з 8 000 грн до 8 647 грн. Це збільшення безпосередньо торкнеться окремої категорії пенсіонерів.

“Пенсія зросте у тих пенсіонерів, у яких вона прив’язана до мінімальної зарплати. Йдеться про осіб, яким уже виповнилося 65 років, і в яких є повний трудовий стаж (для чоловіків — 35 років, а для жінок — 30)”, — пояснив адвокат Іван Хомич.

Таким чином, пенсіонери цієї категорії отримають гарантоване підвищення виплат.

Доплата за понаднормовий стаж і пенсії по інвалідності

Збільшення прожиткового мінімуму також призведе до зростання доплати за понаднормовий стаж. Від січня 2026 року за кожен додатковий рік стажу нараховуватиметься 25,95 грн замість нинішніх 23,61 грн.

Щодо пенсій по інвалідності, особливих структурних змін не передбачено. Розмір допомоги й надалі залежатиме від групи:

1 група — 100% від пенсії за віком.

— 100% від пенсії за віком. 2 група — 80%.

— 80%. 3 група — 60%.

Проте, зростання прожиткового мінімуму автоматично підніме мінімальні пенсійні виплати і для цієї категорії громадян — з 2 361 грн до 2 595 грн.

Від чого залежатиме загальний розмір пенсії

Загалом, пенсії для осіб зі стажем коливатимуться в межах від 2 595 грн до 25 950 грн. Конкретна сума залежатиме від двох ключових факторів:

Рівня офіційної заробітної плати пенсіонера. Кількості відпрацьованих років.

Найбільший вплив має саме рівень зарплати: чим вищою вона була, тим більше нарахування очікує пенсіонера.

Чи можливе зниження пенсій

За словами фахівця, зниження пенсії більшості українців не загрожує. Українське законодавство містить принцип, за яким навіть у разі перерахунку, що призводить до зниження, особам все одно виплачують пенсію в тому розмірі, який було встановлено раніше.

