Київ попереджає про затримки на полі бою через припинення роботи уряду у Вашингтоні. Тимчасово призупинено обговорення військової підтримки, включно з багатомільярдним контрактом на дрони. Про це повідомляє The Telegraph, інформує Завтра.UA.

Призупинення перемовин про військову допомогу

У Вашингтоні тимчасово заморозили переговори щодо військової допомоги та потенційного багатомільярдного контракту на дрони через так званий “шатдаун” — зупинку роботи уряду США без затвердженого бюджету.

Сотні тисяч федеральних працівників були відправлені у вимушену відпустку після того, як демократи та республіканці не змогли дійти згоди щодо державних витрат. Ця ситуація залишила переговори щодо можливої угоди про обмін технологіями безпілотників у підвішеному стані.

Українська делегація, яка прибула до Вашингтона для розробки угоди про обмін технологіями безпілотників (де Київ має провідний світовий досвід) на американські роялті, зіткнулася з невизначеністю. Тому що федеральних працівників попросили залишатися вдома.

“Усі майбутні проєкти постраждали”

Джерело в українському уряді виданню The Telegraph висловило глибоке занепокоєння: “Головне занепокоєння полягає в тому, що ми ведемо багато дискусій щодо майбутніх поставок [зброї]… Усі майбутні проєкти трохи постраждали, бо люди з Пентагону, Державного департаменту та Білого дому не зустрічаються, і ми втрачаємо час через це припинення роботи”.

Джерело додало, що інші українські делегації, які мали прибути найближчими тижнями, наразі переглядають свої плани. На кону — майбутня угода про безпілотники. Вона може сягати мільярдів доларів і має підтримку як Дональда Трампа, так і Володимира Зеленського. Її укладення ознаменувало б значний поворотний момент у безпекових відносинах між Вашингтоном і Києвом.

Побоювання на тлі посилення російських атак

Ситуація з “шатдауном” виникла на тлі попереджень гуманітарних груп про те, що Україна стикається з “масованими атаками” з боку Росії “безпрецедентної інтенсивності”.

Юрій Боєчко, виконавчий директор організації “Надія для України”, наголосив на критичній важливості американської підтримки. “Зараз ми спостерігаємо російські атаки на Україну з безпрецедентною інтенсивністю. І Україні потрібні постійні постачання нової зброї, щоб відбити ці масовані атаки” – додав він.

Боєчко також зазначив, що припинення роботи уряду надсилає “дуже поганий сигнал, який може підірвати європейську безпеку, оскільки і Європа, і Україна значною мірою покладаються на американську зброю для захисту від російської агресії”.

Невизначеність щодо потепління відносин

Скасування переговорів викликає побоювання, що нещодавнє потепління відносин між Вашингтоном і Києвом може бути зірвано. Це потепління було відзначено минулого місяця, коли США підписали пакет допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів з використанням коштів країн НАТО. Наразі незрозуміло, чи вплине припинення роботи уряду на ці вже погоджені поставки.

Також нещодавно Президент Зеленський звернувся до США з проханням надати Україні крилаті ракети “Томагавк”. Віце-президент Джей Ді Венс тоді заявив, що Білий дім “розглядає” цю ідею. Але вже сьогодні стало відомо про Tomahawk для України: міф чи реальність: США назвали далекобійний варіант, який замінить “ракету мрії”. Тепер різке гальмування всіх переговорів через “шатдаун” ставить під питання динаміку розвитку цієї та інших ініціатив.