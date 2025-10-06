Майже половина російських нафтопереробних заводів постраждала від безпілотників та ракет. Україна продовжує завдавати смертельної шкоди енергетичній інфраструктурі Росії, і темпи прискорюються. Узгоджені атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи та інші частини російської системи розподілу палива розпочалися в серпні, і кількість ударів зростає з двох-трьох на тиждень до чотирьох-п’яти. Незабаром вони будуть щоденними. Про це пише The Economist, інформує Завтра.UA.

За останній тиждень Україна серйозно пошкодила великий термінал експорту нафти в Новоросійську на Чорному морі, нафтопереробний комплекс у Башкортостані (понад 1300 км від України) та насосну станцію в Чувашії, за 1000 км. Великий нафтопереробний завод у Ярославлі був уражений 1 жовтня. Але росіяни стверджують, що це було «технічним», а не спричинено атакою безпілотника.

Українська кампанія проти енергетичної інфраструктури Росії переходить у нову фазу — цілеспрямовані, часті та все більш далекобійні удари по нафтопереробних заводах, терміналах і насосних мережах підривають виробництво пального та штовхають російський внутрішній ринок у кризу.

Рушійна сила кампанії: «Flamingo» та «Лютий»

Однією з рушійних сил кампанії є масове застосування різних типів ударних безпілотників та крилатих ракет. Серед них — легкі FP-1 «Fire Point» з оцінною вартістю приблизно $55 тис. і дальністю близько 1500 км. А також важчі «Лютий» і новіші FP-5 «Flamingo», які анонсуються як крилаті ракети з більшою дальністю і важчою бойовою частиною. Саме поєднання дешевизни, масовості та все складнішої навігаційно-цільової оснащеності робить ці системи ефективними засобами тиску на енергосектор РФ.

А якщо «Flamingo» виявиться здатним прорвати російську протиповітряну оборону, це виведе кампанію DeepStrike України на новий рівень руйнівної сили. Дальність польоту ракети дозволяє обманювати ППО, постійно змінюючи вектори польоту до своєї мети.

Точки удару

За останні місяці кількість атак на нафтову інфраструктуру зросла з кількох поодиноких ударів на тиждень до чотирьох — п’яти і більше. А аналітики не виключають, що незабаром такі атаки можуть стати щоденними. Під удари потрапляли як великі нафтопереробні комплекси, так і ключові логістичні вузли: великий експортний термінал у Новоросійську, НПЗ у Башкортостані, насосна станція в Чувашії та інші об’єкти на відстанях до тисячі кілометрів від кордону.

Серйозні втрати потужностей

За даними провідних галузевих оглядачів, частка виведених з ладу нафтопереробних потужностей Росії за останній час зросла: якщо в кінці літа йшлося про орієнтовно 17%, то зараз у публікаціях і оцінках фігурують значно більші цифри — припускають, що вже пошкоджено до 40% потужностей, з яких 20% перебувають у стані постійного паралічу. За підрахунками Energy Aspects, це означає потенційну втрату понад мільйон барелів на добу переробної потужності.

