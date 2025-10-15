Китайські заводи стоять за стрімким зростанням кількості безпілотників, які Росія використовує на території України. Протягом літа Китай різко збільшив експорт ключових компонентів, необхідних для виробництва дронів. Зокрема волоконно-оптичних кабелів та літій-іонних акумуляторів, що підкреслює «безмежний характер» зв’язків Пекіна з Москвою, повідомляє The Washington Post, інформує Завтра.UA.

Стрибок експорту: кабелі та акумулятори для безпілотників

Офіційні дані китайської митниці свідчать про драматичне зростання поставок. Експорт волоконно-оптичних кабелів до Росії зріс майже вдесятеро між липнем і серпнем. Експорт досягнув 328 000 миль у серпні, після рекордних показників у травні та червні. Поставки літій-іонних акумуляторів, які, ймовірно, використовуються для живлення дронів, також різко зросли протягом літа, сягнувши рекордних $54 млн у червні.

Це різке збільшення експорту демонструє, як тісні партнерські відносини між російськими та китайськими виробниками допомагають Москві отримати вирішальну перевагу в конфлікті. «Це критично важливо; це надзвичайно важливо, — прокоментувала Катерина Бондар, наукова співробітниця Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), про підтримку Китаєм просування Росії на передовій. — Китайці відіграють тут велику роль».

Перевага волоконно-оптичних дронів

Збільшення поставок компонентів дозволяє російським виробникам створювати волоконно-оптичні дрони, які стають усе більш поширеними. Ці безпілотники, що працюють за допомогою надтонких скляних кабелів, розгортаються під час польоту на відстані 12 миль і більше. Їхня ключова перевага полягає в тому, що вони менш схильні до перехоплення системами радіоглушіння та радіоелектронної боротьби, оскільки не залежать від радіозв’язку.

«Від них важко захиститися, і вони можуть завдати значної шкоди», — зазначив Семюел Бендетт, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки.

Легші та довші кабелі дозволили Росії розширити діапазон своїх атак. Місцева влада Краматорська, приблизно за 12 миль від лінії фронту, повідомила про першу атаку з використанням оптоволоконного дрону 5 жовтня.

“Нейтралітет” Пекіна та ланцюги поставок

Незважаючи на публічні заяви Пекіна про нейтралітет у конфлікті та обмеження прямого експорту готових військових дронів, огляд торговельних даних та ланцюгів поставок, проведений Washington Post, показав, що китайські виробники комерційних дронів відіграють ключову роль у розширенні виробничих потужностей російських підприємств. А також допомагають розробляти компоненти, що мають конкретне застосування на полі бою.

Китай продовжує постачати кабелі до України, але в значно меншій кількості: у серпні було продано лише 72 милі, порівняно з 328 000 миль для Росії. «Китай обмежує доступ України та її прихильників до деталей та технолог. Водночас відкриваючи шлюзи для компонентів для російських безпілотників», – вважає Мік Райан, старший науковий співробітник Інституту Лоуї.

Менш відомі китайські виробники активізувалися, щоб задовольнити російський попит після того, як найбільший світовий виробник комерційних дронів DJI припинив прямі продажі в обидві країни у 2022 році. Деякі російські компанії, як-от ASFPV LLC та «Стрибог», навіть демонструють на своїх вебсайтах фотографії виробничих об’єктів у Китаї . А також хваляться розробками, створеними китайськими інженерами.

Міжнародна реакція

Лідери НАТО в липні назвали Китай «вирішальним фактором, що сприяв» війні Росії, а Європейський Союз неодноразово закликав Пекін «не надавати жодної матеріальної підтримки, яка б підтримувала військово-промислову базу Росії». Проте, запроваджені санкції проти російських та китайських компаній виявилися малоефективними для уповільнення потоку товарів подвійного призначення, таких як кабелі та акумулятори.

