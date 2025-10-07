Протягом десятиліть Європа була взірцем миру після Холодної війни, але сьогодні вона стикається з тривалою та ескалаційною війною. Як пише Bloomberg, кульмінація мирних переговорів президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним у серпні 2024 року призвела до активізації війни Росії проти України, інформує Завтра.UA. А також різкого загострення гібридної війни Росії проти самої Європи.
Ця кампанія залякування, примусу та підривної діяльності зараз охоплює Європу майже з усіх боків, віщуючи майбутнє напруженості та невпевненості.
Показники російської агресії: від дронів до саботажу
Лише за останні кілька тижнів було зафіксовано численні інциденти, що свідчать про загострення гібридної війни:
- Постійні польоти дронів порушили повітряний рух у Європі.
- Російські військові літаки порушили повітряний простір Естонії.
- Агенти Москви нібито безуспішно намагалися вплинути на результати нещодавніх виборів у Молдові.
- У серпні Росія глушила навігаційні системи літака президента Європейської Ради Урсули фон дер Ляєн.
- Існує ширша схема перерізання кабелів у Балтійському морі, спроби розпалити конфлікт на Балканах та загрозливе спостереження за критично важливими підводними оптоволоконними лініями в Атлантиці.
Російський саботаж, змови з метою вбивства та політичне втручання роками переслідують континент. Путін одночасно завдає ударів по Європі та Україні.
Мотиви Кремля: покарання та розкол Заходу
Мотиви гібридної війни Росії багатошарові:
- Покарання Європи за підтримку українського опору.
- Застереження європейських країн від розгортання військ в Україні після потенційного припинення вогню.
- Послаблення та дестабілізація східної половини трансатлантичного альянсу, який стримує вплив Росії.
- Розділення Європи від Сполучених Штатів, що є, за словами колишнього радянського лідера Микити Хрущова, “найзаповітнішою мрією Москви”.
З “амбівалентним атлантистом” у Білому домі, Москва прагне провокацій, які сіють страх у Європі, але не викликають сильної реакції у Вашингтоні. Якщо США переорієнтуються на інші пріоритети, недоозброєна Європа може залишитися сама.
Реакція Європи та ризик ескалації
Агресивні дії Путіна привернули увагу європейських лідерів. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що континент стикається з “найскладнішою та найнебезпечнішою ситуацією” з часів Другої світової війни. Європейські лідери говорять про створення “стіни з дронів” для захисту своїх країн.
Хоча повномасштабне вторгнення на територію НАТО є малоймовірним, поки армія Росії загрузла в Україні, ризики насильницького інциденту зростають. Зокрема, є побоювання, що гібридна війна може перерости у гарячу війну через випадкову відплату (наприклад, збиття російського літака) або небезпечні підривні дії, як-от інцидент, коли агенти Москви ледь не збили вантажний літак над Німеччиною.
Китай приєднується до тіньової війни: “Шовкова завіса”
Росія поглиблює зв’язки з іншими супротивниками США, такими як Китай та Північна Корея, вважаючи, що її країна перебуває в екзистенційному конфлікті з “колективним Заходом”. Боротьба триватиме, і вона може загостритися, оскільки Китай підтримуватиме наступ Росії нижче порогу.
Хоча втручання Китаю менш агресивне, ніж у Путіна, китайські дії стають помітнішими:
- Китайські кораблі були причетні до інцидентів з перерізанням кабелів у Балтійському морі.
- Китайські кібератаки стали більш амбітними та поширеними.
- Спостерігається “зростаючий симбіоз” між російськими та китайськими дезінформаційними кампаніями.
Пекін також прагне вбити клин у трансатлантичну спільноту, опікуючи бідніші країни південно-східної Європи. Метою є створення “шовкової завіси”, яка простягається від Греції до Угорщини, розділяючи південну половину Європи навпіл.
Майбутнє Європи: виклик переозброєння та єдності
І Китай, і Росія хочуть слабшої, більш поступливої Європи. Зростання напруженості підкреслює нагальність переозброєння Європи та необхідності виграти час для цього, продовжуючи участь України в боротьбі.
Питання полягає в тому, чи допоможуть США Європі зберегти єдність і силу. Навіть попри те, що Дональд Трамп підштовхнув Європу до переозброєння, його постійна мантра про те, що США повинні нести менше відповідальності за безпеку континенту, створює загрозу. Європа зіткнеться з тривалим і небезпечним протистоянням з мстивою Росією, і ця боротьба буде ще жорсткішою, якщо Європі доведеться вести її самостійно.
Нагадаймо, раніше стало відомо, що Китай жорстко скорочує експорт до Росії, блокуючи постачання критичного обладнання.