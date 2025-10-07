Протягом десятиліть Європа була взірцем миру після Холодної війни, але сьогодні вона стикається з тривалою та ескалаційною війною. Як пише Bloomberg, кульмінація мирних переговорів президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним у серпні 2024 року призвела до активізації війни Росії проти України, інформує Завтра.UA. А також різкого загострення гібридної війни Росії проти самої Європи.

Ця кампанія залякування, примусу та підривної діяльності зараз охоплює Європу майже з усіх боків, віщуючи майбутнє напруженості та невпевненості.

Показники російської агресії: від дронів до саботажу

Лише за останні кілька тижнів було зафіксовано численні інциденти, що свідчать про загострення гібридної війни:

Постійні польоти дронів порушили повітряний рух у Європі.

порушили повітряний рух у Європі. Російські військові літаки порушили повітряний простір Естонії .

. Агенти Москви нібито безуспішно намагалися вплинути на результати нещодавніх виборів у Молдові.

на результати нещодавніх виборів у Молдові. У серпні Росія глушила навігаційні системи літака президента Європейської Ради Урсули фон дер Ляєн.

літака президента Європейської Ради Урсули фон дер Ляєн. Існує ширша схема перерізання кабелів у Балтійському морі, спроби розпалити конфлікт на Балканах та загрозливе спостереження за критично важливими підводними оптоволоконними лініями в Атлантиці.

Російський саботаж, змови з метою вбивства та політичне втручання роками переслідують континент. Путін одночасно завдає ударів по Європі та Україні.

Мотиви Кремля: покарання та розкол Заходу

Мотиви гібридної війни Росії багатошарові:

Покарання Європи за підтримку українського опору. Застереження європейських країн від розгортання військ в Україні після потенційного припинення вогню. Послаблення та дестабілізація східної половини трансатлантичного альянсу, який стримує вплив Росії. Розділення Європи від Сполучених Штатів, що є, за словами колишнього радянського лідера Микити Хрущова, “найзаповітнішою мрією Москви”.

З “амбівалентним атлантистом” у Білому домі, Москва прагне провокацій, які сіють страх у Європі, але не викликають сильної реакції у Вашингтоні. Якщо США переорієнтуються на інші пріоритети, недоозброєна Європа може залишитися сама.

Реакція Європи та ризик ескалації

Агресивні дії Путіна привернули увагу європейських лідерів. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що континент стикається з “найскладнішою та найнебезпечнішою ситуацією” з часів Другої світової війни. Європейські лідери говорять про створення “стіни з дронів” для захисту своїх країн.

Хоча повномасштабне вторгнення на територію НАТО є малоймовірним, поки армія Росії загрузла в Україні, ризики насильницького інциденту зростають. Зокрема, є побоювання, що гібридна війна може перерости у гарячу війну через випадкову відплату (наприклад, збиття російського літака) або небезпечні підривні дії, як-от інцидент, коли агенти Москви ледь не збили вантажний літак над Німеччиною.

Китай приєднується до тіньової війни: “Шовкова завіса”

Росія поглиблює зв’язки з іншими супротивниками США, такими як Китай та Північна Корея, вважаючи, що її країна перебуває в екзистенційному конфлікті з “колективним Заходом”. Боротьба триватиме, і вона може загостритися, оскільки Китай підтримуватиме наступ Росії нижче порогу.

Хоча втручання Китаю менш агресивне, ніж у Путіна, китайські дії стають помітнішими:

Китайські кораблі були причетні до інцидентів з перерізанням кабелів у Балтійському морі.

були причетні до інцидентів з перерізанням кабелів у Балтійському морі. Китайські кібератаки стали більш амбітними та поширеними.

стали більш амбітними та поширеними. Спостерігається “зростаючий симбіоз” між російськими та китайськими дезінформаційними кампаніями.

Пекін також прагне вбити клин у трансатлантичну спільноту, опікуючи бідніші країни південно-східної Європи. Метою є створення “шовкової завіси”, яка простягається від Греції до Угорщини, розділяючи південну половину Європи навпіл.

Майбутнє Європи: виклик переозброєння та єдності

І Китай, і Росія хочуть слабшої, більш поступливої ​​Європи. Зростання напруженості підкреслює нагальність переозброєння Європи та необхідності виграти час для цього, продовжуючи участь України в боротьбі.

Питання полягає в тому, чи допоможуть США Європі зберегти єдність і силу. Навіть попри те, що Дональд Трамп підштовхнув Європу до переозброєння, його постійна мантра про те, що США повинні нести менше відповідальності за безпеку континенту, створює загрозу. Європа зіткнеться з тривалим і небезпечним протистоянням з мстивою Росією, і ця боротьба буде ще жорсткішою, якщо Європі доведеться вести її самостійно.

