Колишній начальниці управління КП «Київпастранс» повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка, за попередніми даними, спричинила збитки бюджету столиці на понад 47 мільйонів гривень, інформує Завтра.UA. Подільська окружна прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво у цій справі, що вкотре підіймає питання про ефективність та прозорість управління комунальним майном.

Згідно з матеріалами слідства, дії екс-посадовиці кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Йдеться про неналежне виконання службових обов’язків через несумлінне ставлення, що призвело до колосальних збитків для територіальної громади Києва.

Непроведення моніторингу цін: Ціна недбалості

Ключовим моментом у справі є факт ігнорування підозрюваною своїх прямих обов’язків. Встановлено, що чиновниця не вжила заходів для проведення моніторингу цін на електричну енергію, яка постачалася комунальному підприємству. Цей критично важливий моніторинг мав охоплювати період з лютого 2023 року по лютий 2024 року.

Як наслідок, непроведення своєчасного аналізу ринкових цін на електроенергію призвело до закупівлі її, ймовірно, за завищеною вартістю, що й обернулося збитками у понад 47 млн гривень.

Рецидив: Це вже друга підозра

Особливого резонансу цій справі додає той факт, що ця жінка вже раніше отримувала підозру у службовій недбалості. Попередня підозра стосувалася закупівель електроенергії за завищеними цінами у 2022 році і призвела до збитків у розмірі майже 11,6 мільйона гривень.

Таким чином, дві підозри за послідовні періоди щодо закупівель електроенергії вказують на системні проблеми та кричущу недбалість у сфері фінансового контролю та управління ресурсами КП «Київпастранс», що завдало бюджету столиці багатомільйонних втрат. Слідство триває.

Нагадаймо, раніше стало відомо про аферу на 73 млн: як чиновники “Київпастрансу”, “Зеленбуду” та РДА “нагріли” бюджет.