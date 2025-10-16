Бюро економічної безпеки скерувало до суду обвинувальний акт щодо колишніх службовців Чернівецької міської ради, яких підозрюють у корупційній схемі під час капітального ремонту стратегічного об’єкта, інформує Завтра.UA.

Корупційна схема на ремонті стратегічного об’єкта

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Чернівецькій області завершили досудове розслідування та скерували до суду справу, яка викриває схему розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах. У центрі уваги – колишній керівник Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради та екскерівник відділу технагляду.

Слідство встановило, що зловживання відбувалися під час капітального ремонту комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Чернівці», зокрема, ремонту його злітно-посадкової смуги.

Змова з підрядником та фіктивні акти

За даними БЕБ, колишні посадовці, зловживаючи своїм службовим становищем, вступили у змову з представниками підрядної організації. Суть корупційної оборудки полягала у підписанні актів приймання виконаних робіт, які фактично не були виконані підрядником у повному обсязі.

Ці протиправні дії призвели до прямої розтрати бюджетних коштів. Загальна сума збитків, завданих місцевому бюджету внаслідок цієї схеми, становить понад 3,3 млн грн.

Судове розслідування та суворі звинувачення

Обом фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Це кваліфікується як розтрата ввіреного майна (коштів) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Процесуальне керівництво у справі здійснювала Чернівецька обласна прокуратура.

Наразі кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду. За вчинення цього особливо тяжкого корупційного злочину колишнім службовцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

