Америка ухвалила рішення не передавати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk. Президент США Дональд Трамп пояснив це необхідністю тривалого та інтенсивного навчання українських військових користуванню цією складною зброєю, яке, за його словами, може зайняти від шести місяців до року, інформує Завтра.UA.

Складність та тривалість навчання

Американський лідер озвучив цю позицію під час спілкування з журналістами на зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

“Із Tomahawk потрібна величезна крива навчання. Це дуже потужна зброя, дуже точна зброя, і, можливо, саме це робить її такою складною. Потрібен рік інтенсивних тренувань, щоб навчитися ним користуватися, і ми знаємо, як ним користуватися, та ми не збираємося навчати цього інших людей”, – заявив господар Білого дому.

Трамп також підкреслив, що США загалом не планують навчати іноземні армії використанню цих ракет.

Єдиний варіант використання

На думку президента Трампа, єдиний спосіб, за якого Україна могла б скористатися ракетами Tomahawk, це якщо їх запуск здійснювався б безпосередньо Сполученими Штатами. Однак він категорично заявив, що Вашингтон цього робити не буде.

Характеристики ракет Tomahawk

Ракети Tomahawk переважно використовуються флотом США для завдання високоточних ударів по критичних наземних цілях у глибині території противника. Їх можна запускати з кораблів або підводних човнів, а їхня максимальна дальність польоту може сягати до 2500 км. Це робить Tomahawk однією з найпотужніших і найдалекобійніших крилатих ракет у світі.

