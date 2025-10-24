Китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлі російської нафти, що транспортується морем. Після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти “Роснефти” та “Лукойлу”, двох найбільших нафтових компаній Москви. Про це повідомили численні джерела в галузі торгівлі. Це посилює тиск на нафтові доходи Кремля на тлі його вторгнення в Україну, інформує Завтра.UA.

Цей крок відбувається на тлі того, що нафтопереробні заводи в Індії, найбільшому покупцеві російської нафти, що перевозиться морем, також мають намір різко скоротити імпорт сирої нафти з Москви, щоб виконати санкції США. Різке падіння попиту на нафту з боку двох найбільших споживачів Росії створить навантаження на доходи Москви від нафти. Та змусить провідних світових імпортерів шукати альтернативні постачання, що може підвищити світові ціни.

Призупинення закупівель з боку найбільших компаній

Державні нафтові гіганти, включаючи PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil, утримаються від торгівлі російською нафтою морським транспортуванням. Принаймні в короткостроковій перспективі, через занепокоєння щодо вторинних санкцій.

Unipec, торговий підрозділ Sinopec, припинила купівлю російської нафти минулого тижня. Після того, як Велика Британія запровадила санкції проти “Роснефти” та “Лукойлу”, а також суден “тіньового флоту” та китайських компаній.

Хоча більшу частину з приблизно 1,4 мільйона барелів російської нафти на день, яку Китай імпортує морем, купують незалежні нафтопереробні заводи, відомі як «чайники», державні компанії також є значними покупцями. За оцінками, за перші дев’ять місяців 2025 року китайські державні фірми закуповували від менше 250 000 до 500 000 барелів російської нафти на добу.

Вплив на індійський та незалежний ринки

Нафтопереробні заводи в Індії, яка стала найбільшим покупцем російської морської нафти після вторгнення Кремля в Україну, також планують різко скоротити імпорт, дотримуючись санкцій США.

Тим часом, трейдери повідомили, що незалежні китайські нафтопереробні заводи, ймовірно, призупинять закупівлі, щоб оцінити вплив санкцій, але все одно можуть прагнути продовжити закупівлі російської нафти. Проте, “Роснефть” і “Лукойл” продають більшу частину своєї нафти Китаю через посередників, а не напряму покупцям.

Альтернативні постачання та ціни

Китай також імпортує приблизно 900 000 барелів російської нафти на добу трубопроводом, і ця сума надходить до PetroChina. Кілька трейдерів вважають, що на цей трубопровідний імпорт санкції матимуть мало впливу.

Очікується, що Індія та Китай звернуться до інших постачальників, що призведе до зростання цін на несанкціоновану нафту з Близького Сходу, Африки та Латинської Америки. Наприклад, пропозиції щодо нафти ESPO з відвантаженням у листопаді вже знизилися порівняно з попередніми торгами, що вказує на ослаблення попиту.

Раніше стало відомо, що днями було ухвалено 19-й пакет санкцій: ЄС націлився на $100 мільярдів російського ЗПГ та «тіньовий флот».