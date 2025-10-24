Президент США Дональд Трамп, відомий своїм прагненням до “угоди” з Кремлем, досяг критичної межі у стосунках із президентом Росії Володимиром Путіним на тлі затяжної війни в Україні. Нещодавні дії Білого дому, включно із запровадженням прямих санкцій проти російських нафтових компаній “Роснєфть” та “Лукойл”, свідчать про кардинальну зміну курсу і “втрату терпіння” американського лідера до Кремля, інформує Завтра.UA.

Сам на сам в Овальному кабінеті: “Ви згодні зі мною?”

Ситуація загострилася після того, як Трамп вирішив остаточно перевірити рішучість свого найжорсткішого кроку проти Путіна. У середу в Овальному кабінеті він звернувся до провідних радників зі знаковим запитанням: «Ви згодні зі мною?». Як повідомляє The Wall Street Journal, державний секретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Хегсет відповіли ствердно.

Цьому передувала зустріч з міністром фінансів Скоттом Бессентом, якому Трамп доручив підготувати список санкцій, спрямованих саме проти російської нафтової промисловості. Це стало першими прямими заходами США щодо Росії за часів другої адміністрації Трампа.

Три плани санкцій: Трамп обирає “середній варіант”

В адміністрації Трампа пакети санкцій проти російської нафтової галузі були розроблені і готові до застосування протягом декількох місяців, очікуючи на рішення президента. Трампу було представлено три конкретні плани:

Жорсткий варіант: Прямий удар по російській промисловості та високопоставлених керівниках. Середній варіант: Спрямований на російську енергетичну галузь. М’якший варіант: Передбачав більш обмежені санкції.

Президент Трамп зупинився на середньому варіанті, який, за словами представників його адміністрації, може кардинально змінити ситуацію в російській економіці. Міністерство фінансів США вже запровадило санкції проти ключових гравців: «Роснєфті» та «Лукойла».

Економічний удар та політичні передумови

Рішення Трампа нанести удар саме по нафтовій сфері, яка є основою російського бюджету, підкреслює, що Вашингтон вирішив перейти від застережень до реальних дій. Окрім економічного тиску, США також публічно закликали Росію негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Незважаючи на жорсткий крок, простір для дипломатії залишається. Колишній спецпредставник президента США по Україні Курт Волкер зазначив: «Трамп залишає деякі питання відкритими, тому що він все ще дуже хоче укласти угоду з Путіним».

Таким чином, санкції проти нафтових гігантів є не лише економічним покаранням, але й потужним важелем впливу в рамках нової, більш жорсткої, але все ще потенційно гнучкої стратегії Трампа щодо Кремля.

Нагадаймо, раніше стало відомо про нафтовий шокер для Кремля: китайські гіганти припиняють імпорт російської нафти.