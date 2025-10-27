У Володимира Путіна закінчуються карти для гри на тлі економічної кризи та посилення тиску з боку Дональда Трампа. Обвинувачення проти Михайла Ходорковського свідчать про зростаючу вразливість Кремля. Про це пише The Telegraph, інформує Завтра.UA.

Майже рівно 22 роки після арешту найбагатшої людини Росії, нафтового магната Михайла Ходорковського, у жовтні 2003 року — ключового моменту в становленні тоталітарного режиму Володимира Путіна — президент знову, очевидно, вважає Ходорковського загрозою.

Цього місяця Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) звинуватила Ходорковського, який перебуває у вигнанні в Лондоні, та 22 членів Російського антивоєнного комітету в підготовці державного перевороту. Хоча Ходорковський називає ці звинувачення брехнею, кремлологи розглядають це як явну ознаку нового відчуття вразливості в самому серці російської держави.

«Це говорить нам про те, що Кремль впадає в паніку», — вважає Джон Гербст, старший директор Євразійського центру Атлантичної ради та колишній посол США в Україні. «Путін шукає ворогів, щоб спробувати зміцнити свій режим».

Зростаючі причини для занепокоєння Путіна

Путін має багато причин для тривоги:

Економіка на межі рецесії

Російська економіка, яка демонструвала надзвичайну стійкість під час війни, починає давати тріщини. Міністр економіки Максим Решетніков попередив, що країна «перебуває на межі рецесії». Бізнес страждає від високих процентних ставок, а вартість державних запозичень різко зросла. Експерти попереджають про потенційну лавину безнадійної заборгованості, яка може спровокувати фінансову кризу.

Насувається банківська криза та “темна купа боргів”

Кремль змусив банки кредитувати оборонні компанії без належних перевірок кредитної історії. За аналізом Крейга Кеннеді з Гарвардського університету, близько 23% корпоративних кредитів російських банків (не менше $190 мільярдів) надано компаніям збройового виробництва. «Це просто темна купа боргів, і ніхто точно не знає, яка сума буде дефолтом після їх погашення», – попереджає Кеннеді. Керівники найбільших російських банків, включаючи Германа Грефа (Ощадбанк) та Сергія Чемезова («Ростех»), висловлювали занепокоєння щодо зростання проблем з обслуговуванням кредитів та ризику банкрутства компаній через високу вартість позик (ставка ЦБ досягла 16,5%). Хоча голова Центробанку Ельвіра Набіулліна заперечує системну кризу, експерти попереджають, що передумови для неї абсолютно правильні. Крім того, гроші вичерпуються, оскільки ЦБ обмежив кредитування, а позики виробникам зброї становлять 65% від рівня минулого року.

Військові атаки та дефіцит нафтопродуктів

Україна агресивно посилює атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи. З січня постраждав 21 з 38 найбільших НПЗ. Через скорочення пропозиції ціни на бензин зросли на 40% з початку року, запроваджено нормування в Криму, а в соцмережах поширюються відео величезних черг на заправках.

Зростання дефіциту бюджету

Державні фінанси занурюються в хаос. Міністерство фінансів підвищило цільовий показник дефіциту на 2025 рік до 2,6% ВВП (5,7 трлн рублів), що вп’ятеро більше, ніж очікувалося на початку року. Витрати зростають через війну, а нафтові доходи страждають від низьких цін та західних санкцій. Ліквідні активи Фонду національного добробуту скоротилися з майже 10 трлн до 4,2 трлн рублів.

Трамп закручує гайки: Удар по нафтовому експорту

Дональд Трамп, раніше близький до Путіна, змінив тон через відсутність прогресу в припиненні війни. Міністр фінансів США оголосив про нові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній – «Роснефти» та «Лукойлу».

Білий дім пригрозив санкціями міжнародним банкам, які здійснюють платежі за цим експортом.

Це підвищило ризики для Китаю та Індії, основних покупців російської нафти, які вже відповіли обмеженням закупівель.

Санкції можуть вплинути на приблизно три мільйони барелів нафти на день, або майже на половину загального обсягу експорту Росії.

«Вперше за три з половиною роки Росія справді страждає», — каже Тімоті Еш з Chatham House. «Я думаю, що тут почалася певна паніка». Цей крок може позбавити військову машину Путіна життєво необхідних нафтових доходів.

Кремлівська тривога: Придушення опозиції

Справа проти Ходорковського та Антивоєнного комітету свідчить про глибоку тривогу Кремля щодо питання переходу влади.

Ходорковський, який у 2022 році заснував Антивоєнний комітет, заявив, що звинувачення ФСБ свідчать про те, що Кремль «стривожений питанням переходу влади». Якщо Путін помре, у нього не буде очевидного наступника, а легітимність нинішніх інституцій (парламенту, судів, прем’єр-міністра) не визнається.

«Міжнародна легітимність російської опозиції може стати суттєвим фактором у разі раптової зміни влади», – вважає Ходорковський.

Аналітики погоджуються, що Кремль прагне дискредитувати опозицію, посилюючи лінію про те, що Захід намагається розколоти Росію, і збільшуючи кількість «іноземних агентів» та «екстремістів», коли відчуває невпевненість через потенційне народне невдоволення.

Економічні проблеми ще не викликали серйозного невдоволення всередині країни, але створюють дві ключові проблеми:

Технологічна відсталість: Росія стає «дедалі архаїчнішою», що призведе до серйозних проблем у довгостроковій перспективі. Залежність від Китаю: Військова машина Путіна значною мірою залежить від співпраці з КНР, і «Сі Цзіньпін міг би зруйнувати російську економіку та зупинити війну завтра, якби захотів».

Економічні проблеми Росії можуть підштовхнути Трампа до подальшого тиску. «Тепер, можливо, у Путіна немає жодних карт», — вважає колишній американський дипломат. Ходорковський закликає Трампа «зіграти роль «поганого поліцейського»», оскільки всі поступки, які можна було запропонувати Путіну, вже були запропоновані.

