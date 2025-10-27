Глава Білого дому Дональд Трамп прокоментував питання використання “заморожених” російських активів Євросоюзом для оборони України, а також ймовірність запровадження Вашингтоном додаткових санкцій проти РФ. Американський лідер був небагатослівним щодо обох тем. Свої коментарі Трамп озвучив журналістам на борту літака Air Force One, інформує Завтра.UA, з посиланням на CNN.

Російські активи в ЄС: “Це справа ЄС”

Відповідаючи на запитання, чи має Євросоюз використати “заморожені” російські активи на потреби оборони України, Дональд Трамп чітко дистанціювався від цієї теми.

“Запитайте ЄС. Я не причетний. Це справа ЄС”, – заявив президент США.

Таким чином, Трамп уникнув прямої оцінки дій Євросоюзу щодо суверенних активів Російської Федерації, які були заблоковані після повномасштабного вторгнення в Україну.

Нові санкції проти Росії: “Ви побачите”

Щодо можливості запровадження додаткових американських санкцій проти Росії, Дональд Трамп обмежився лише короткою інтригуючою відповіддю.

На запитання журналістів, чи будуть запроваджені якісь додаткові санкції, президент США відповів:

“Ви побачите”.

Ця заява прозвучала на тлі вже оголошених Міністерством фінансів США нових обмежень проти РФ. Нещодавно Вашингтон посилив тиск на російський енергетичний сектор, маючи на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки економіки. Причиною запровадження санкцій тоді назвали “відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні”.

Заклик до Путіна: “Він має завершити війну”

Трамп також висловився щодо самої війни в Україні, адресно звернувшись до російського президента Володимира Путіна.

“Він (Путін) має завершити війну, війна, яка мала б тривати один тиждень, зараз триває вже четвертий рік, ось що він має зробити замість випробувань ракет”, – наголосив американський лідер.

