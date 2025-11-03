Сигнал Путіну про нові удари вглиб Росії: Україна отримала нову партію ракет Storm Shadow

Велика Британія суттєво посилила ударний потенціал України, відправивши Києву додаткову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Цей крок зроблено, щоб забезпечити українським силам можливість продовжувати та активізувати кампанію високоточних ударів по військових об’єктах на території Росії. Про це повідомляє Bloomberg, інформує Завтра.UA.

Підготовка до зими та стратегічна підтримка

Постачання невизначеної кількості ракет було здійснено для того, щоб забезпечити Україну запасами напередодні зимових місяців. Велика Британія висловлює занепокоєння, що протягом цього періоду Кремль може посилити напади на українських мирних жителів.

Цей крок Лондона також є сигналом Володимиру Путіну про те, що підтримка України Заходом триватиме довше, ніж російська економіка здатна підтримувати свої військові зусилля, особливо на тлі зростаючого впливу міжнародних санкцій.

Storm Shadow як ключовий елемент далекобійної кампанії

Ракети Storm Shadow, відомі своєю високою точністю та дальністю польоту понад 250 кілометрів (155 миль), стали важливим інструментом для адміністрації Володимира Зеленського у завдаванні ударів по вразливих російських цілях.

Технічні характеристики: Storm Shadow — це високоточні ракети повітряного базування, які летять близько до місцевості на високих швидкостях, використовуючи комбінацію інерціальної навігації, GPS та навігації за орієнтиром, згідно з даними виробника MBDA .

У жовтні українські військові заявили, що вразили російський хімічний завод далекобійною зброєю британського виробництва. Прорив ППО: Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про “масований комбінований ракетно-авіаційний удар, зокрема із застосуванням ракет «Шторм Шедоу», які успішно пробили російську систему протиповітряної оборони”. Це було перше підтверджене використання ракет «Шторм Шедоу» на території Росії з моменту повернення президента Дональда Трампа до Білого дому.

Українські війська вперше завдали удару британською далекобійною зброєю по військових цілях у Росії у листопаді минулого року.

На тлі відмови США та оптимізму союзників

Посилення британської допомоги відбулося після того, як президент США Дональд Трамп знову виключив можливість відправки ракет «Томагавк» Україні, тоді як системи «Storm Shadow» продовжують демонструвати свою ефективність.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер минулого тижня висловив обережний оптимізм щодо ситуації. В інтерв’ю Bloomberg він зазначив, що перспективи для України покращуються, особливо після запровадження Трампом санкцій на російську нафту. Стармер назвав санкції США проти російських нафтових гігантів “значним подією”, що може зашкодити здатності Кремля вести війну.

Для використання системи “Storm Shadow” на повну потужність потрібні дані США про цільове націлювання. Уряд Великої Британії не регулярно оголошує про передачу озброєнь і не повідомляє, скільки ракет Storm Shadow було передано Україні загалом під час війни.

