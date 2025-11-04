У ніч на 4 листопада низка російських регіонів зазнала масованої атаки невідомих безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Удари припали на критичну інфраструктуру, включаючи електропідстанції та великі нафтопереробні заводи, спричинивши перебої з електропостачанням та зв’язком, а також серйозні пожежі. Влада РФ визнала частину інцидентів, намагаючись водночас мінімізувати їхні наслідки. Про це пише Telegram-канал Astra, інформує Завтра.UA.

Удари по енергетичній інфраструктурі та проблеми зі зв’язком

За наявною інформацією, дрони атакували низку російських регіонів. Зокрема, ймовірно, БпЛА влучили в підстанції у Фролово (Волгоградська область) та Рильську (Курська область).

Волгоградська область: Місцеві жителі скаржаться на проблеми зі зв’язком .

Місцеві жителі скаржаться на . Курська область: Зафіксовано перебої в електропостачанні .

Зафіксовано . Липецьк: У місті лунали вибухи.

Пожежі та вибухи на великих нафтохімічних підприємствах

Серйозні інциденти сталися на об’єктах нафтохімічної промисловості, значно віддалених від українського кордону, що свідчить про використання далекобійних дронів:

НПЗ “Лукойл” у Кстово (Нижньогородська область): У ніч із 3 на 4 листопада прогриміла серія вибухів, за якою послідувала пожежа в районі НПЗ “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез”. Це підприємство розташоване приблизно за 800 кілометрів від українського кордону і вже неодноразово піддавалося атакам.

У ніч із 3 на 4 листопада прогриміла серія вибухів, за якою послідувала пожежа в районі НПЗ “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез”. Це підприємство розташоване приблизно за 800 кілометрів від українського кордону і вже неодноразово піддавалося атакам. Стерлітамакський нафтохімічний завод (Башкортостан): Зафіксовано вибухи, внаслідок яких будівля частково обвалилася. Спочатку місцева влада заперечувала атаку, стверджуючи, що “в одному з цехів водоочищення стався вибух”, і повідомила про п’ятьох осіб, які перебували в цеху. Пізніше главі Башкортостану Радію Хабірову довелося визнати факт атаки дронів, хоча він заявив, що “обидва безпілотника були збиті”, і підприємство нібито “працює в штатному режимі”.

Закриття аеропортів

Через ситуацію з безпекою було тимчасово припинено роботу низки великих аеропортів:

Уфа

Казань

Нижньокамськ

Нижній Новгород

Рішення про призупинення роботи було ухвалено співробітниками Росавіації.

Наслідки атак на НПЗ: Поглиблення паливної кризи

Атаки на нафтопереробні заводи в Росії, які тривають вже тривалий час, мають значні економічні наслідки. Раніше серія ударів українських дронів призвела до скорочення внутрішньої переробки нафти і змусила Кремль різко збільшити експорт її у сирому вигляді.

Крім того, у РФ продовжує розростатися паливна криза, спричинена успішними ударами по НПЗ. Це призвело до того, що в деяких регіонах (зокрема, Іркутській області, Бурятії та Забайкальському краю) водіям взагалі перестали вільно продавати бензин.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що дрони СБУ вразили завод-гігант, що фінансує російську армію.