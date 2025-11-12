Кремль заявив про готовність до нового раунду переговорів у Стамбулі

Стамбул може знову стати майданчиком для переговорів між Росією та Україною, оскільки Кремль оголосив про свою готовність до нового раунду. Цю інформацію, поширило російське пропагандистське видання ТАСС, інформує Завтра.UA.

Москва «готова в будь-який момент»

Тимчасовий повірений у справах Росії в Туреччині Олексій Іванов заявив, що російська сторона готова до переговорів у будь-який момент, а Туреччина нібито висловила готовність надати для цього дипломатичний майданчик у Стамбулі.

За словами Іванова, Москва «неодноразово наголошувала» на готовності до прямих переговорів з українською делегацією, і турецька сторона підтверджує, що стамбульська платформа «залишається у розпорядженні» для таких зустрічей.

Українська сторона «не відреагувала»

Водночас, Москва підкреслила, що Київ поки не відповів на попередні ініціативи. Олексій Іванов стверджує, що Україна нібито не відреагувала на пропозицію РФ створити три спільні робочі групи в онлайн-форматі.

Проте він запевнив: щойно Київ виявить бажання, російська сторона «буде готова до переговорів у будь-який момент».

Позиція України: готовність до припинення вогню, але без кроків від Москви

Українська влада своєю чергою наголошує, що країна готова до беззастережного припинення вогню.

Однак, за словами міністра оборони Дениса Шмигаля, Україна не бачить «жодних кроків назустріч» з боку Москви, що свідчило б про її справжню готовність до деескалації та мирного діалогу.

Нагадаймо, раніше Трамп поставив Путіну ультиматум і натякнув на нові фінансові удари по Росії. Нещодавно Вашингтон посилив тиск на російський енергетичний сектор, маючи на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки економіки. Причиною запровадження санкцій тоді назвали “відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні”.