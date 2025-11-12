Залізна хватка Донбасу: чому бездіяльність Європи відкриває Путіну шлях до Одеси

На тлі загрозливої ситуації на Донбасі, де російські війська поступово просуваються, Європа повинна негайно посилити тиск на Росію. За даними Foreign Affairs, президент РФ Володимир Путін дотримується масштабного триетапного плану, що передбачає не лише утримання анексованих територій. Але й захоплення Харкова, Миколаєва та Одеси, що остаточно відріже Україну від Чорного моря, інформує Завтра.UA.

Стратегічні цілі Кремля: відрізати Україну від Чорного моря

Аналіз Foreign Affairs вказує на максималістські наміри Кремля, які далеко виходять за межі нинішньої лінії фронту. Якщо перша фаза була спрямована на окупацію, то поточна стратегія включає закріплення контролю над південними та східними областями та подальший наступ на ключові економічні та портові центри. Мета — позбавити Україну доступу до моря, що стало б катастрофічним ударом по її суверенітету та економіці. Падіння Донбасу відкриє прямий шлях до другого за величиною міста країни — Харкова.

Битва за Покровськ: ціна опору та відставання РФ

На лінії фронту тривають жорстокі бої. Зокрема, Росія планувала захопити місто Покровськ, критично важливий логістичний центр у Донецькій області, до листопада 2024 року, проте її сили відстають від графіка на цілий рік.

Українські захисники, попри значну чисельну перевагу ворога, демонструють запеклий опір, щомісяця знищуючи понад 20 000 російських військових. Однак ситуація критична: Росія вкидає дедалі більше військ у руїни міста. Російські безпілотники перекривають українським підрозділам шляхи постачання, що загрожує консолідацією контролю окупантів над містом.

Нова тактика терору та ризик для Запоріжжя

Просування російських військ не обмежується Покровськом. Окупанти поступово перетворюють українські позиції на півночі та півдні на «кишені» і вже перебувають на околицях Костянтинівки.

Особливе занепокоєння викликає нова російська тактика використання далекобійних безпілотників із проводовим наведенням та плануючих бомб для нищення міст. Ця терористична тактика вже призвела до знищення Херсона на півдні та полює на мирних жителів у Краматорську. Нещодавні просування російських сил на північ вздовж річки Дніпро створюють ризик того, що економічний центр Запоріжжя також може опинитися під загрозою подібних руйнівних ударів.

У розпалі дипломатії: чому мир відкладається

Трагічна іронія останніх місяців полягає в тому, що поки міжнародна спільнота обговорювала перспективи переговорів та припинення вогню, Росія лише посилила інтенсивність бойових дій. Кремль прагне зламати хребет українського опору як на фронті, так і дальніми ударами по цивільних містах.

Незважаючи на ознаки втоми в обох сторін на четвертому році повномасштабного вторгнення, жодна з них не готова до миру. Президент Путін не запропонував жодних поступок, висуваючи максималістські вимоги: припинення бойових дій можливе лише за рахунок суверенітету України. Оскільки Росія не демонструє рішучості зупинити агресію, Київ, як захисник, не має іншого вибору, окрім як продовжувати боротьбу. Нездатність партнерів чинити достатній тиск на Москву дозволила Путіну зволікати, щоб змінити ситуацію на місцях на свою користь.

Раніше стало відомо, що Росія готує інфраструктурний “армагедон”, названо міста-мішені.