Трамп підписав законопроєкт про фінансування уряду, завершивши найтриваліший шатдаун в історії США

Американський лідер Дональд Трамп офіційно поставив свій підпис під законом про державне фінансування, завершивши тим самим найтриваліше в історії США часткове призупинення роботи федерального уряду (шатдаун). Яке тривало рекордні 43 днів, інформує Завтра.UA.

Кінець рекордного шатдауну

За повідомленням агенції AP законопроєкт, покликаний відновити фінансування федеральних установ, був схвалений Палатою представників Конгресу США з результатом 222 голоси «за» і 209 «проти» після інтенсивних політичних дебатів.

Церемонія підписання відбулася в Овальному кабінеті Білого дому лише через кілька годин після голосування в Палаті. Закон негайно набув чинності, поклавши край безпрецедентному періоду нефінансування уряду.

Заява Президента

Виступаючи перед підписанням документа, Президент Трамп назвав його «неймовірним законопроєктом».

«Для мене честь зараз підписати цей неймовірний законопроєкт», — заявив Трамп.

Він також наголосив, що уряд більше ніколи не повинен закриватися, додавши: «Це не спосіб керувати країною». Підпис Президента був зустрінутий оплесками.

Водночас, Президент Трамп не відповів на запитання журналістів щодо скандалу з Епштейном чи будь-якої іншої теми, перш ніж пресу попросили залишити Овальний кабінет.

Політичні розбіжності тривають

Нагадаємо, що часткове призупинення роботи федерального уряду розпочалося опівночі 1 жовтня (07:00 за київським часом) через відсутність схваленого фінансування. Основною причиною стали глибокі розбіжності між правлячою Республіканською та опозиційною Демократичною партією в Конгресі щодо низки статей витрат, зокрема у сфері охорони здоров’я.

Попри завершення шатдауну, представники партій досі не змогли дійти згоди щодо ключових статей бюджету. Обидві сторони продовжують звинувачувати одна одну у провокуванні та затягуванні шатдауну у політичних цілях.

Історичний контекст

З 1977 року фінансування роботи федерального уряду переривалося через розбіжності між адміністрацією та Конгресом понад 20 разів. Однак, поточне призупинення, що тривало 43 дні, стало найдовшим в історії США. Попередній рекордний шатдаун, який тривав 35 днів (з 22 грудня 2018 року по 25 січня 2019 року), також відбувся під час першого президентського терміну Дональда Трампа.

