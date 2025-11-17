Радикальні зміни: Британія змінює правила для біженців та готує українців до повернення на батьківщину

Міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд заявила, що система надання притулку у Великій Британії «вийшла з-під контролю» та «розділяє країну». Махмуд оголосила про плани, які можуть вплинути на біженців, що вже облаштувалися в країні, включно з українцями. Згідно з новими пропозиціями, особи, яким надано притулок, можуть зіткнутися з необхідністю повернутися до своїх рідних країн, як тільки їх вважатимуть безпечними. Про це пише Тhe Guardian, інформує Завтра.UA.

Плани, розроблені за зразком суперечливої ​​системи Данії

Махмуд представить нові пропозиції, що є зразком суперечливої ​​системи Данії, які передбачають скасування постійного статусу для біженців. Згідно з цими змінами, біженцям потрібно буде повторно подавати заявку на перебування у Великій Британії кожні два з половиною роки. Наразі статус біженця діє п’ять років, після чого можна подавати заявку на безстроковий дозвіл на проживання.

Міністр внутрішніх справ підтвердила, що біженці, які облаштувалися з домівками та сім’ями у Великій Британії, включаючи українців, зіткнуться з вимогою повернутися, якщо їхні рідні країни стануть безпечними.

«Це моя моральна місія, бо я бачу, як нелегальна міграція розриває нашу країну. Вона розділяє громади. Люди бачать величезний тиск у своїх громадах, а також систему, яка зламана», – сказала Шабана Махмуд.

Зміни для українців: «Спеціально розроблена схема»

Міністр внутрішніх справ підкреслила, що українці прибули до Великої Британії за іншою, спеціально розробленою схемою. Вона є тимчасовим режимом, і їх «насправді не вважають біженцями за звичайних умов».

«І, звичайно, більшість цих українців бажають одного дня повернутися до України після закінчення конфлікту», – додала вона, запевнивши, що країна «завжди виконуватиме свої зобов’язання за цією схемою».

Нові обмеження та вимоги для шукачів притулку

Серед інших змін, особам, які прибувають нелегально, доведеться чекати 20 років, перш ніж вони зможуть подати заявку на постійне поселення. Очікується, що це стосуватиметься лише новоприбулих.

Махмуд також заявила, що реформи змінять усталене уявлення про те, що надання притулку дуже швидко призводить до постійного поселення та пов’язаних з цим прав. Вона анонсувала плани, за якими допомога шукачам притулку стане дискреційною. Це дозволить уряду відмовити в підтримці тим, хто може працювати або має активи. Також Міністр внутрішніх справ планує вимагати від шукачів притулку, які мають право працювати, забезпечувати себе.

«Це фактично ставить цих людей у ​​краще становище, ніж більшість громадян Великої Британії, які отримують соціальне житло в цій країні. І я вважаю правильним сказати, що тепер ми очікуватимемо від людей дотримання законів країни, дотримання правил, виконання вимог», – заявила вона.

Критика та занепокоєння правозахисників

Тіньовий міністр внутрішніх справ Кріс Філп розкритикував ці плани як «дуже маленькі кроки у правильному напрямку», тоді як правозахисні організації висловили глибоке занепокоєння.

Енвер Соломон, головний виконавчий директор Ради у справах біженців, попередив, що такі кардинальні зміни можуть призвести до того, що дитину «вирвуть з дому та примусово вивезуть». Це буде «надзвичайно травматично та шкідливо».

Сіле Рейнольдс з організації «Freedom from Torture» додала, що нові обмеження «просто спричинять ще більше страждань для людей, які втекли від тортур і війни».

Також Міністерство внутрішніх справ оголосило, що штучний інтелект буде використовуватися для оцінки віку людей, які прибули нелегально, що також викликає занепокоєння у груп захисту прав біженців.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Німеччина закриває “фінансові двері” для українських біженців, а Чехія готує “стоп-кран” для українців: уряд хоче скасувати виплати для біженців.