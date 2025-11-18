Від тарифів до санкцій: Трамп змінює курс щодо РФ

Високопоставлений чиновник Білого дому, слова якого наводить Reuters, заявив, що Президент Дональд Трамп готовий підписати закон про запровадження санкцій проти Росії. Однак, це відбудеться за умови, що він збереже за собою остаточні повноваження щодо прийняття рішень стосовно будь-яких таких заходів, інформує Завтра.UA.

Трамп висловлює згоду на санкційний закон

Раніше президент Трамп повідомив журналістам, що його “цілком влаштовує” те, що республіканці працюють над законодавством про запровадження санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Росією. Законодавство обумовлене нездатністю Москви домовитися про мирну угоду з Україною. Трамп також запропонував законодавцям додати Іран до санкційного заходу.

Сенатор Ліндсі Грем та член Палати представників США Браян Фіцпатрік, обидва республіканці, підтримали цей законопроект, який передбачає санкції проти країн, що ведуть бізнес з Росією, включно з покупцями її енергоносіїв.

Коментарі Трампа, зроблені в неділю, можуть відкрити шлях для просування законопроекту в Конгресі. Раніше лідери Сенату та Палати представників утримувалися від голосування, оскільки Трамп схилявся до запровадження тарифів на товари, імпортовані з Індії, яка є другим найбільшим у світі покупцем російської нафти після Китаю.

Білий дім вимагає винятку

На запитання, чи готовий Трамп зараз підтримати законопроект, чиновник відповів: “Він його підпише. Він дав про це сигнал минулої ночі”.

Однак, чиновник підкреслив, що Білий дім наполягатиме на конкретному формулюванні, яке гарантуватиме, що Трамп збереже контроль над санкціями.

“Для Білого дому та президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій був виняток, який гарантував би президенту остаточне прийняття рішень щодо санкцій”, – сказав чиновник. “Тож, якщо це включено, я думаю, що президент розглядатиме можливість підписання законопроекту”.

Переговори щодо миру тривають

Чиновник також заявив, що Білий дім продовжує працювати над переговорами з Росією щодо припинення війни. “Ми точно досі над цим працюємо. Просто це питання не було в центрі новин, бо у нас так багато всього відбувається”.

