Репараційний кредит: Київ тисне на ЄС, щоб закрити $163-мільярдну бюджетну «діру»

Україна спонукає європейських союзників прийняти політичне рішення щодо виплати запропонованої позики в розмірі 163 мільярдів доларів США, що базується на заморожених державних активах Росії, вже наступного місяця. Київ стурбований величезною дірою у бюджеті на 2026 рік. А також наслідками корупційного скандалу, що розгортається. Про це пише агентство Reuters, інформує Завтра.UA.

Європейські лідери минулого місяця не змогли домовитися про так званий «репараційний кредит» для Києва. Вони знову обговорять його на саміті 18 грудня. Очікується, що Україні знадобляться перші великі ін’єкції фінансової підтримки вже з другого кварталу 2026 року.

Високопосадовець адміністрації президента Володимира Зеленського заявив, що саміт, схоже, є останнім шансом для Європи цього року погодитися на надання Україні кредиту. Цей кредит, за словами Росії, викличе «болісну реакцію».

Потреба в узгодженні архітектури кредиту

Ірина Мудра, провідний юридичний радник адміністрації Зеленського, зазначила, що хоча Україна не очікує остаточного узгодження всіх технічних деталей до саміту, «архітектура видачі кредиту має бути узгоджена».

Вона сказала, що Україна очікує, що її європейські союзники визначать структуру та систему управління, за допомогою яких будуть надаватися кошти. Також для України життєво важливо брати участь у рішеннях щодо розподілу та визначення пріоритетів коштів.

«Без прямої участі України допомога ризикує стати неефективною. Бо ми знаємо реальні потреби на місцях, але рішення однозначно має прийматися разом з нашими партнерами», – додала Мудра.

Діра у бюджеті військового часу наближається

З огляду на незначні перспективи прямої допомоги США за президента Дональда Трампа, Україна може залишитися без грошей протягом першого кварталу наступного року, якщо нова європейська допомога не надійде, кажуть економічні аналітики.

Лідери ЄС минулого місяця домовилися задовольнити «нагальні фінансові потреби» України протягом наступних двох років. Але не схвалили план використання заморожених російських активів для фінансування величезного кредиту Києву через занепокоєння, висловлені Бельгією.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила європейським урядам, що існують три варіанти фінансування України, а також що можлива їх комбінація. Окрім позики, варіанти включають надання грантів країнами Європейського Союзу та запозичення блоком на ринках.

У документі Єврокомісії оцінюється, що залишкові потреби України на 2026-2027 роки становлять 135,7 мільярда євро ($157,37 мільярда). Пропозиція Комісії щодо використання заморожених російських активів призведе до надання кредиту в розмірі 140 мільярдів євро, що покриє ці потреби.

Корупційний скандал та довіра до уряду

Відносини Києва з іноземними партнерами затьмарює корупційний скандал, який вже охопив двох міністрів кабінету міністрів і спонукав деяких законодавців закликати до відставки всього кабінету міністрів.

Хоча вони безпосередньо не причетні, звинувачення у схемі хабарів на суму 100 мільйонів доларів в енергетичному секторі, про яку йшлося з боку українських антикорупційних органів, похитнули довіру до уряду та створюють політичний виклик для Зеленського.

Жодного з міністрів не було названо підозрюваним, і обидва заперечують свою причетність до скандалу. Ірина Мудра зазначила, що реакція Зеленського на скандал була негайною та рішучою, що ця справа підкреслила незалежність антикорупційних органів України, які підтримує ЄС, і що зрештою її вирішить судова система.

Також сьогодні Рада звільнила Германа Галущенка та Світлану Гринчук на тлі корупційного розслідування.