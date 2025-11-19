США та РФ таємно розробляють новий план припинення війни в Україні

Адміністрація Трампа таємно консультується з Росією над розробкою нового плану припинення війни в Україні, повідомили Axios офіційні особи США та Росії, інформує Завтра.UA.

Розробка плану таємними каналами

Адміністрація президента США Дональда Трампа таємно співпрацює з Росією над розробкою нового плану з 28 пунктів для завершення війни в Україні. Про це повідомили американські та російські чиновники.

План США з 28 пунктів натхненний успішним просуванням президента Трампа щодо угоди в Газі. Зазначається, що 28 пунктів плану поділяються на чотири основні категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією та Україною.

Повідомляється, що розробку плану очолює спецпосланець Трампа Стів Віткофф. Він детально обговорив його з посланцем російського диктатора Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Росія “відчуває, що її позиція чується”

Високопоставлений російський чиновник Кирило Дмитрієв висловив оптимізм щодо плану. Оскільки, на його думку, на відміну від минулих спроб, “ми відчуваємо, що позиція Росії дійсно чується”.

Дмитрієв повідомив, що основна ідея полягала в тому, щоб взяти за основу принципи, про які Трамп і Путін домовилися в серпні під час саміту на Алясці. Мета — підготувати пропозицію “щодо вирішення конфлікту в Україні. А також щодо відновлення відносин між США і Росією [та] вирішення питань безпеки Росії”.

“Насправді це набагато ширша концепція, яка, по суті, полягає в тому, щоб з’ясувати, як ми можемо нарешті забезпечити тривалу безпеку не тільки в Україні, а й у всій Європі”, — заявив він. Дмитрієв також підкреслив, що цей документ не має жодного стосунку до очолюваної Великою Британією ініціативи щодо припинення вогню.

Реакція України та європейських партнерів

Поки що незрозуміло, як до цього плану поставляться Україна та її європейські прихильники. Водночас зазначається, що наразі незрозуміло, як план пропонує розв’язувати спірні питання, зокрема щодо контролю над територіями на сході України, де війська РФ поступово просуваються вперед.

Неназваний український чиновник підтвердив виданню Axios, що Віткофф також обговорив цей план із секретарем Ради національної безпеки й оборони України Рустемом Умеровим під час їхньої зустрічі на початку тижня в Маямі. “Ми знаємо, що американці над чимось працюють”, — сказав український чиновник.

Американське джерело видання повідомило, що Сполучені Штати почали знайомити зі своїми планами європейських союзників. Чиновник зазначив, що, на думку Білого дому, існує реальна можливість залучити до цього плану як українську, так і європейську сторони. Він також додав, що план буде адаптований з урахуванням пропозицій різних сторін.

“Ми вважаємо, що зараз сприятливий час для цього плану. Але обидві сторони повинні бути практичними та реалістичними”, — сказав американський чиновник.

Раніше стало відомо, що Віткофф і Зеленський зустрінуться в Туреччині: про що говоритимуть за закритими дверима.