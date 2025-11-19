Трамп відправив до Києва найвищих посадовців Пентагону для відновлення діалогу з Росією

Міністр армії Ден Дрісколл та начальник штабу генерал Ренді Джордж стали найвищими посадовцями Пентагону за часів адміністрації Трампа, які відвідали Україну. Про це пише Politico. Їхній неоголошений візит цього тижня відбувається на тлі спроб Сполучених Штатів знайти спосіб пришвидшити закінчення війни, інформує Завтра.UA.

Неоголошений візит на тлі ескалації

Очікується, що Дрісколл і Джордж зустрінуться з українським військовим керівництвом, законодавцями та президентом Володимиром Зеленським, починаючи з середи. Цей візит відбувається у критичний момент, коли Росія активізувала кампанію ракетних та безпілотних ударів проти цивільних цілей в Україні, а західні союзники шукають нові шляхи для продовження постачання зброї.

Основна увага під час поїздки буде приділена обговоренню застопореного мирного процесу з Росією. Попри те, що Москва відкинула всі попередні спроби США та України зупинити бойові дії, адміністрація Трампа прагне відновити переговорний процес.

Безпілотні технології та інновації на полі бою

Окрім мирних переговорів, США та Україна також працюють над важливою угодою щодо обміну технологіями безпілотників та автономних боєприпасів. Поїздка має на меті підтримати ці зусилля. Україна стала світовим лідером у розробці та вдосконаленні бойових безпілотників дальнього та малого радіуса дії, які суттєво змінили поле бою і дозволяють завдавати ударів глибоко всередині Росії.

Міністр армії Дрісколл і генерал Джордж раніше наводили українські інновації як приклад, який має наслідувати оборонна промисловість США та Пентагон. Дрісколл заявляв, що Україна «не прийняла поточну версію як достатню» і досягає потрібного результату, не зважаючи на традиційні «правила». Армія США поставила собі за мету придбати 1 мільйон дронів протягом наступних двох-трьох років, що значно перевищує поточні можливості оборонної промисловості США, тоді як Україна вже виробляє понад 1,5 мільйона дронів щороку.

Потепління відносин після напруги

Рішення направити міністра армії з такою делікатною місією здається незвичним, але Ден Дрісколл став важливою фігурою в Пентагоні. Міністр оборони Піт Хегсет, попри кілька поїздок до Європи, до Києва не їздив і не взаємодіяв із Зеленським. Речники Дрісколла та Джорджа відмовилися від коментарів щодо візиту.

Адміністрація Трампа демонструвала суперечливі сигнали щодо військової підтримки України. Раніше Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс мали напружені відносини із Зеленським після суперечки в Овальному кабінеті, де Венс критикував українського лідера за недостатню вдячність за військову допомогу. Ці події, разом із промовами Хегсета та Венса про необхідність збільшення військових витрат НАТО, віщували проблеми у відносинах.

Однак, Трамп «потеплішав» до Зеленського і тепер підтримує зусилля НАТО з озброєння України, оскільки його власні спроби дипломатичних відносин із Володимиром Путіним були відхилені. Тим часом Росія продовжує завдавати ударів по Україні з повітря, випустивши сьогодні 470 дронів та 48 ракет, в Тернополі вже відомо про 10 загиблих.