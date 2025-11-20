Тривога у Києві та Брюсселі: план Трампа вимагає від України значних поступок

У середу американські союзники та українські чиновники намагалися зрозуміти умови мирної пропозиції адміністрації Трампа для України, про яку стало відомо минулого тижня. І багато хто хвилювався, що це означає, що США можуть поступитися вимогам Росії у поспішному припиненні бойових дій. Про це пише видання Politico, інформує Завтра.UA.

Хоча європейські та американські чиновники прагнули прояснення, вони зазначили, що багато аспектів плану залишаються незмінними. Зокрема роль НАТО та будь-які територіальні поступки України Росії.

Таємні переговори посередника Трампа

Зусилля мирного посланця адміністрації Трампа Стіва Віткоффа, який виступав посередником у переговорах з Москвою, розпочалися наприкінці минулого місяця, коли він зустрівся зі спеціальним посланником Росії Кирилом Дмитрієвим у Маямі. Це сталося саме тоді, коли надії президента Дональда Трампа на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним розпалися.

Українські та європейські чиновники відчули себе приголомшеними, коли існування плану Віткоффа стало публічним. За словами джерел, це стало особливо гострим болем, оскільки, на їхню думку, Трамп нарешті почав усвідомлювати нещирість Путіна щодо досягнення врегулювання.

Деталі плану: поступки та питання НАТО

28-пунктний план, про існування якого вперше повідомила Axios, у своєму нинішньому вигляді вимагатиме значних поступок від України, включаючи обмеження її військових зусиль та відмову від основних територіальних ділянок, за словами третьої особи, знайомої з цими зусиллями. Однак, ця особа наголосила, що положення плану залишаються предметом обговорення.

Один з аспектів, над яким американські чиновники досі розмірковують, — це чи згадувати НАТО і як саме, що раніше не повідомлялося. Україна прагнула членства в НАТО як гарантії безпеки, але США відхиляють це, а Москва давно вимагає від Києва не приєднуватися до оборонного альянсу.

Європейські союзники також стурбовані наданням Росії територіальних поступок, які вони вважають винагородою за агресію Москви та створенням тривожного прецеденту.

Реакція союзників та візит емісара

Білий дім відмовився коментувати деталі плану. У європейських столицях чиновники намагалися розібратися в пропозиції.

«Нас не проінформували про це», – заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. «Ми, природно, підтримуємо все, що веде в цьому напрямку. Ми зосереджуємося на підтримці України і таким чином чітко даємо зрозуміти Путіну, що переговорному процесу немає альтернативи».

Через занепокоєння, цього тижня до Києва терміново відправили міністра армії Ден Дрісколла, щоб обговорити з українцями цей план. За словами представника адміністрації, поїздка відбулася швидко після зустрічі в Білому домі, де Трамп заявив, що Дрісколл має бути емісаром до президента України Володимира Зеленського та його команди щодо цього плану. Дрісколл також проведе серію брифінгів із союзниками по НАТО, щоб ознайомити їх з планом.

Оптимізм Білого дому та обережність Європи

Білий дім оптимістично налаштований щодо плану, що розвивається, а один високопосадовець Білого дому заявив, що всі сторони можуть узгодити рамки для припинення конфлікту до кінця цього місяця, або навіть «вже цього тижня».

Україна публічно не коментувала цей план. Глава апарату Зеленського Андрій Єрмак заявив, що він перебуває в «постійному зв’язку» з командою Трампа, включаючи Віткоффа, і працюватиме зі США, щоб припинити війну «та забезпечити справедливий і тривалий мир».

Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер зазначила, що Путін відкинув усі мирні зусилля Трампа та натомість «просто обрав ескалацію війни».

Критика Віткоффа та відсутність координації

Європейські та українські чиновники місяцями з обережністю ставилися до підходу Віткоффа до конфлікту. Дехто звинувачує його схильність працювати самостійно у провалі мирних зусиль та у відмові консультуватися з союзниками. Вони розглядають його тихі консультації з Росією як приклад того, як Росія ввела його в оману.

«Росіяни чітко визначили Віткоффа як людину, яка готова просувати їхні інтереси», – сказав один із представників оборонного відомства ЄС, зазначивши, що з європейцями з цього приводу не консультувалися.

При цьому низка людей, яких зазвичай мали б поінформувати про такий план у Білому домі та Державному департаменті, також не були проконсультовані щодо поновлених зусиль Віткоффа. За словами одного джерела, план Віткоффа передбачав «нульову міжвідомчу координацію».

Реакція Кремля

У середу Кремль применшив значення нової пропозиції. «Нічого нового, окрім того, що обговорювалося в Анкориджі, не було», – сказав речник Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про пропозицію, маючи на увазі саміт Трампа та Путіна на Алясці у серпні.

