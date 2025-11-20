США і Росія домовляються про майбутнє України без України: опубліковано контроверсійні деталі плану

За даними Financial Times, США та Росія розробили нову пропозицію щодо завершення війни в Україні, яка наразі перебуває на стадії рамкового документу. Ініціаторами є Кирило Дмитрієв — голова російського фонду прямих інвестицій, який близький до Кремля, та спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, інформує Завтра.UA.

Основні пункти “плану”

Очікується, що Україна має поступитися частиною Донбасу, в тому числі територіями, які зараз контролює Київ.

Передбачається скорочення українських збройних сил до половини їх нинішньої чисельності.

План пропонує скасування або різке зменшення західної та, зокрема, американської військової допомоги Україні.

За задумом авторів, на українській території не повинні знаходитися іноземні війська, а також забороняється поставка західної зброї великої дальності, яка може досягати глибоких регіонів Росії.

Культурно-релігійні преференції для Росії

Особливо спірними є положення, які можуть бути вигідні Кремлю:

Російська мова пропонується як офіційна державна мова в Україні.

в Україні. Місцевий філіал Російської Православної Церкви (РПЦ) в Україні може отримати офіційний статус.

Реакція Києва та Заходу

Керівники в Україні вже попереджають, що план “важко прийнятний”, оскільки містить “червоні лінії” для Києва та підриває його суверенітет.

У Києві вважають, що документ “важко змінювати без суттєвих коригувань”, оскільки він “дуже сильно нахилений на користь Росії”.

Існує побоювання, що це може бути спробою Москви використати вплив на Трампову адміністрацію для досягнення своїх довгострокових цілей.

Мотивація США

За словами джерел, американська сторона, представлена посередником Віткоффом, прагне показати прогрес у вирішенні конфлікту.

Деякі аналітики припускають, що це частина ширшого стратегічного плану: не лише завершити війну, а й відновити серйозні відносини між США і Росією — з новими домовленостями щодо європейської безпеки.

Наслідки для ринку

Одразу після появи новин про план Віткоффа–Дмитрієва, ціна на нафту помітно впала. Трейдери розцінили це як сигнал можливого зниження геополітичних ризиків.

Виклики і перспективи

Навіть якщо план викличе інтерес з боку Вашингтона, багато в чому він залежатиме від волі України та інших союзників.

Крім того, непевність викликає, чи буде фізично можливим виконати положення про виведення іноземних сил, скорочення армії й інші безпекові гарантії.

І, нарешті, навіть позитивне сприйняття з боку США та Росії не гарантує, що план буде прийнятий Києвом — особливо за умови, якщо він суперечить українському законодавству чи конституції.

Отже запропонований мирний план від США та Росії, якщо він справді існує у вигляді 28-пунктного документу, може стати одним з найрадикальніших — з великою кількістю поступок з боку України. Але критики вважають його занадто “вилетіловим” для Києва, адже він “нахилений” на користь Кремля як у територіальних питаннях, так і в культурно-релігійних. Якщо план буде запропоновано офіційно, це може стати точкою серйозного випробування для міжнародної коаліції на підтримку України.

Нагадаймо, раніше Трамп відправив до Києва найвищих посадовців Пентагону для відновлення діалогу з Росією.