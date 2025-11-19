США ставить Київ перед вибором: мирний план чи капітуляція

Білий дім на межі оприлюднення нової важливої мирної угоди з Росією, яка, за словами офіційних осіб, нарешті покладе край трирічній війні з Україною, інформує Завтра.UA. Високопоставлений чиновник Білого дому повідомляє, що вони очікують, що всі сторони узгодять рамки для припинення конфлікту до кінця цього місяця. Можливо, навіть «вже цього тижня».

За інформацією Politico, Білий дім вважає, що зараз Україна перебуває в такому становищі, що має прийняти його план. Якими б не були умови.

Інтенсивні переговори та візити

Події розвиваються швидко. Вчора ввечері стало відомо про вкрай незвичайну поїздку до Києва міністра армії Дена Дрісколла у супроводі двох чотиризіркових генералів та інших високопоставлених військових чиновників США. Очікується, що в рамках поїздки вони зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським, а також іншими високопоставленими українськими діячами.

Також Зеленський має відвідати Анкару для переговорів про мир з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє Reuters. «У нас є певні позиції та сигнали від США», — це все, що наразі сказав Зеленський.

Секретний план із 28 пунктів

Барак Равід з Axios розкрив деталі секретного мирного плану, узгодженого безпосередньо між Білим домом і Москвою. Равід повідомляє, що головний посланець Білого дому Стів Віткофф провів триденні переговори з російським переговірником Кирилом Дмитрієвим у Маямі наприкінці минулого місяця. Мирний план із 28 пунктів тепер на столі. Посадовці адміністрації Трампа повідомили минулої ночі, що вони на межі великого прориву.

Проте, цей новий мирний план, схоже, не мав прямого внеску ні від України, ні від союзників Америки в Європі. Деталі щодо найскладніших питань, як-от захоплення Росією української території, викрадення українських дітей чи гарантій безпеки для України, поки що невідомі.

Позиція Білого дому: «Доконаний факт»

Настрій у Білому домі оптимістичний, і, схоже, план буде представлений Зеленському як «доконаний факт». «Те, що ми збираємося представити [Україні], є розумним», – каже високопосадовець Білого дому.

Адміністрація Трампа вважає, що Зеленський, який перебуває під тиском як на полі бою, так і на внутрішньому фронті (через розгортання корупційного скандалу), буде змушений прийняти те, що йому пропонують.

«Нам насправді байдуже до європейців», – заявляє чиновник. «Йдеться про те, щоб Україна прийняла». В адміністрації вважають, що через ситуацію на фронті та корупційні скандали, Україна перебуває у становищі, коли її можна змусити прийняти цю угоду.

Російський посланець Дмитрієв, зі свого боку, оптимістично налаштований, оскільки «ми відчуваємо, що російську позицію справді чують». За його словами, план із 28 пунктів — це більше, ніж просто угода про припинення вогню; це ширша структура, яка охоплює «вирішення конфлікту в Україні, а також того, як відновити зв’язки між США та Росією [та] вирішити проблеми безпеки Росії».

Важливий момент для Трампа

Якщо угода буде досягнута, це стане важливим моментом для Дональда Трампа, який під час передвиборчої кампанії обіцяв припинити війну в Україні в перший день. Для президента, який прагне отримати Нобелівську премію миру, мирна угода в Україні є бажаною.

Що далі?

Потрібні деталі плану та відповідь України. Виходячи з попередніх заяв, Зеленський, ймовірно, рішуче чинитиме опір будь-яким аспектам угоди, які він вважає неприйнятними, особливо щодо відмови від суверенної території. Тиск буде сильним. Якщо три сторони зможуть досягти згоди, то раніше відкладений саміт Трампа і Путіна обов’язково відбудеться.

Тим часом, Президент Росії Володимир Путін продовжує бомбардувати українські міста, нехтуючи життям цивільного населення. Зеленський повідомив, що десятки людей отримали поранення та 25 загинули внаслідок нічного удару по житловому кварталу в Тернополі, і закликав до відповідальності Росії за її дії.