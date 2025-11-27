Мирний план завис у повітрі: чому переговори Трампа буксують

Обіцянка Дональда Трампа «закінчити війну за 24 години» стала однією з найгучніших у його передвиборчій кампанії, але виявилася однією з найменш виконуваних. Як пише The Atlantic, встановлений президентом США термін минув ще у січні. А мирний процес дедалі більше нагадує маятник — від нахилу до кремлівських вимог до ситуативного зближення з українською позицією, інформує Завтра.UA.

Попри це Трамп продовжує тиснути на сторони. Нещодавнє рішення Білого дому підтримати 28-пунктовий «мирний план», насичений російськими вимогами, стало справжнім шоком для Києва. Президент США дав Україні лише п’ять днів, аби погодитися з документом.

Ультиматум у Києві: «Двері були відчинені»

Донесення ультиматуму поклали на міністра армії США Дена Дрісколла, який прибув до Києва саме тоді, коли план просочився у пресу. Для багатьох українців документ виглядав як проєкт капітуляції.

Проте президент Володимир Зеленський не відмовився від діалогу. Американські чиновники були здивовані готовністю Києва до переговорів.

«Ми думали, що спробуємо відчинити двері, але двері були відчинені», — зазначив один із представників США.

Після початку дискусій ультимативний «дедлайн до Дня подяки» зник, а з ним і найжорсткіші вимоги. Під час вихідних у Женеві документ скоротили з 28 до 19 пунктів.

Венс вважав: корупційний скандал прив’язує Україну до плану

Як зазначає The Atlantic, один із головних архітекторів лінії Трампа щодо України — сенатор Джей Ді Венс — був переконаний, що Київ не зможе відмовитися від запропонованого плану через корупційний скандал, який розгорівся напередодні.

На думку Венса, скандал підривав позиції України настільки, що вона нібито втратила простір для маневру — і буде змушена прийняти документ, складений Уіткоффом та Дмитрієвим, обома відомими своїми контактами з російськими елітами.

Москва — остання перепона: Путін не поспішає на компроміс

Попри поступки Києва та намагання Вашингтона «пом’якшити» документ, головним гальмом процесу залишається Кремль.

Зараз Трамп направляє нового спецпосланця до Москви, аби представити Путіну змінену версію плану. Але подальша доля переговорів, за оцінками американських чиновників, залежить виключно від готовності російського президента піти на поступки.

Саме тут мирний процес і зайшов у глухий кут: Путін не демонструє бажання рухатися назустріч, а Трамп — попри гучні обіцянки — не може «закрити» угоду.

Підсумок

• «Мирний план» Трампа буксує через відсутність компромісу з боку Кремля.

• Україна виявилася готовою до переговорів, попри скандали й жорсткі умови.

• Адміністрація США змушена постійно переглядати власні вимоги.

• Вашингтон та Київ чекають на відповідь Путіна — але вона може зробити процес безперспективним.

Раніше стало відомо, про лояльність важливішу за Київ: чому Гегсет ігнорує війну в Україні.