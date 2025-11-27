Схема на 16 мільйонів: Київщина стала пісочницею для корупціонерів, які роками ігнорували закон

Офіс Генерального прокурора повідомив про викриття організованої злочинної групи, яка протягом декількох місяців здійснювала незаконний видобуток піску в промислових масштабах на території Обухівського району Київської області. Дії зловмисників завдали державі збитків на мільйони гривень, інформує Завтра.UA.

Слідство встановило, що в період з січня по серпень поточного року учасники схеми незаконно видобули 14,1 тис. м³ піску з ділянок загальною площею понад 1,3 га. Орієнтовна ринкова вартість викраденого піску оцінюється у понад 4 млн грн. Проте, збитки, завдані довкіллю внаслідок цієї діяльності, є значно більшими і складають майже 16 млн грн.

Організація незаконного бізнесу та корупційні зв’язки

За попередніми даними, організатором схеми є керівник приватної компанії. Він залучив до протиправної діяльності осіб, які мали доступ до необхідних земельних ділянок та спеціалізованої техніки, а також забезпечував безпосередній видобуток, завантаження та транспортування піску.

Видобута сировина реалізовувалася за готівку без належного обліку та сплати податків, що може свідчити про ознаки корупційних механізмів та приховування доходів. Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності до схеми посадових осіб, які могли “заплющувати очі” на незаконну діяльність. При цьому, частина водіїв, за попередніми даними, могла не усвідомлювати незаконність своїх дій.

Відповідальність та відшкодування збитків

На підставі зібраних доказів трьом особам повідомлено про підозру у незаконному видобутку корисних копалин у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України).

Наразі тривають активні слідчі дії. Головною метою правоохоронців є не лише притягнення до відповідальності всіх учасників корупційної схеми, а й забезпечення повного відшкодування мільйонних збитків, завданих державі.

Нагадаймо, раніше стало відомо про мільйони, зариті в пісок: на Житомирщині викрито масштабну корупційну схему.