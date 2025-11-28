Чехія заробила на допомозі Україні 12,7 мільярда

Загальні витрати чеської держави на допомогу Україні з початку повномасштабного російського військового вторгнення для всіх міністерств та органів державного управління досягли 91,3 мільярда чеських крон. Проте, як повідомив прем’єр-міністр Петр Фіала, доходи чеської держави перевищують ці витрати на 12,7 мільярда крон. Про це пишуть České Noviny, інформує Завтра.UA.

Доходи від соціального страхування та компенсації

Петр Фіала пояснив, що доходи від соціального та медичного страхування, а також податків становлять 79 мільярдів крон, а компенсація за військову допомогу – 25 мільярдів крон.

“Чеська держава точно не втрачає гроші, допомагаючи Україні, якраз навпаки. Звичайно, це не найважливіше в усій цій справі. Ми не повинні ігнорувати аспект справедливості та справедливої ​​боротьби українців, аспекти безпеки та все інше, але цифри говорять дуже чітко”, – заявив Фіала.

Він підкреслив, що ці цифри можуть спростувати хибні тези щодо фінансових втрат, які висуває нинішня парламентська більшість. Загальна допомога з 2022 року, що включала військову підтримку, проєкти економічної дипломатії, а також витрати на розміщення біженців, становила 91,3 мільярда крон. Доходи, за його словами, перевищили цю суму на 12,7 мільярда.

Сектор охорони здоров’я теж у плюсі

За словами прем’єр-міністра, сектор охорони здоров’я також отримав прибуток від українських біженців. Доходи від державного медичного страхування склали 24,1 мільярда крон, тоді як витрати на охорону здоров’я за той самий період були 11,8 мільярда крон.

Успішна інтеграція на ринку праці

Віце-прем’єр-міністр Віт Ракушан заявив, що уряд не соромиться того, як він впорався з подіями, пов’язаними з біженцями. Наразі 170 000 українців перебувають на легальному ринку праці в Чеській Республіці.

“Ці люди багаторазово повернуть нам послугу. Ми найуспішніші в ЄС у тому, як ми залучаємо біженців до робочої сили”, – сказав Ракушан.

Він додав, що наразі в Чехії проживає 396 000 осіб, які мають тимчасовий захист. Також він зазначив, що українці не є групою з більшою часткою злочинності, ніж інші групи.

