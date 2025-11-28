Угорщина полює на російські НПЗ в Європі: Орбан готуює ґрунт для масштабного викупу підсанкційних активів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та глава МЗС Петер Сіярто розпочали інтенсивний дипломатичний тур Центральною Європою, який, за даними Financial Post, має на меті захоплення російських нафтопереробних заводів у регіоні. Йдеться про підприємства, що належать «Газпрому» та «Лукойлу» і перебувають під західними санкціями, інформує Завтра.UA.

За інформацією видання, Угорщина прагне викупити частки цих НПЗ у Східній Європі — крок, який може кардинально змінити баланс енергетичних потоків у регіоні. Саме тому Орбан найближчим часом планує відвідати Москву для прямих переговорів із Кремлем.

Дипломатичний марш Сіярто: Сербія, Болгарія, Румунія

Зовнішньополітичний фронт для реалізації плану Будапешта відкриває міністр закордонних справ Угорщини. Його маршрут — Сербія, Болгарія та Румунія — виглядає як ретельно продумана стратегія із вибудовування регіональної підтримки та зняття можливих блокувань угоди.

Джерела стверджують, що ці поїздки спрямовані на підготовку юридичних і політичних умов, аби угорські енергетичні компанії могли взяти під контроль активи російських корпорацій.

Виняток від Трампа та нова схема підтримки Кремля

Раніше Дональд Трамп зробив для Орбана безпрецедентний виняток, звільнивши Угорщину від частини американських санкцій щодо російської нафти й газу. Тепер Будапешт використовує це послаблення як «вікно можливостей» для скупівлі всіх підсанкційних російських активів у Європі.

Аналітики наголошують: попри формальну покупку підсанкційних НПЗ, гроші, що будуть передані за активи «Газпрому» і «Лукойлу», фактично забезпечать Кремлю нове джерело фінансування війни проти України.

Європа насторожі: стратегічний маневр чи енергетичний саботаж?

Плани Угорщини викликають серйозне занепокоєння серед європейських партнерів. Скупівля активів держави-агресора може стати небезпечним прецедентом та послабити ефективність санкційного тиску на Москву.

Експерти попереджають, що стратегія Орбана в енергетиці дедалі більше нагадує політичну гру на користь Кремля — і може поглибити розкол всередині ЄС у питанні підтримки України.

Нагадаймо, раніше стало відомо,про геополітичний удар: західні санкції паралізували найцінніший актив Лукойлу.