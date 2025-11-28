4.6 C
Золоті телефони для армії: чиновники організували схему на 5 млн грн

Корупція
Оновлено:
Автор Klinova Vladislava
На Полтавщині викрито масштабну корупційну схему із закупівлі обладнання для військових
На Полтавщині викрито масштабну корупційну схему із закупівлі обладнання для військових

На Полтавщині викрито корупційну групу, яка привласнила понад 5 млн грн, виділених на закупівлю обладнання для потреб оборони. Про підозру повідомлено трьом посадовцям міської ради та директору приватного товариства. Їм інкримінують зловживання службовим становищем і підроблення документів (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України), інформує Завтра.UA.

За даними слідства, у 2023 році посадовці одного з департаментів міськради разом із бізнес-партнером організували закупівлю 70 супутникових телефонів для військових за завищеною ціною. Схема була розроблена таким чином, щоб забезпечити отримання неправомірної вигоди.

Фіктивний аналіз, “свій” постачальник і підроблені документи

Слідство встановило низку корупційних дій, які дозволили учасникам схеми незаконно отримати бюджетні кошти:

  • Закупівлю провели без конкуренції, одразу обравши “потрібного” постачальника.
  • Фіктивний аналіз ринку: спеціаліст департаменту підготував підроблені цінові пропозиції, штучно завищивши вартість телефонів.
  • Підроблені накладні: директор товариства оформив документи про повну поставку обладнання, хоча реальної передачі не було.
  • Підтвердження неіснуючої поставки: один із посадовців офіційно засвідчив отримання товару, якого не бачив.
  • Необґрунтована оплата: на підставі цих документів департамент перерахував компанії понад 13 млн грн бюджетних коштів.

Після отримання грошей директор фірми закупив телефони у стороннього постачальника за значно нижчою ціною. Різницю між фактичною та “намальованою” вартістю учасники схеми привласнили.

Понад 5 мільйонів втрат для бюджету

За результатами розслідування встановлено, що місцевий бюджет зазнав збитків на суму понад 5 млн грн. Телефони, придбані за заниженою ціною, так і не були поставлені вчасно, але гроші були списані за фіктивними документами.

Підозри та подальші кроки

Фігурантам провадження вже повідомлено про підозру у:

  • зловживанні службовим становищем,
  • складанні та видачі неправдивих офіційних документів,
  • діях, учинених у змові групою осіб.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Розслідування триває, тривають слідчі дії щодо встановлення всіх причетних та шляхів відшкодування збитків.

Раніше стало відомо про 1,4 мільйона на крові: викрита зухвала схема розкрадання коштів на БПЛА.

