Золоті телефони для армії: чиновники організували схему на 5 млн грн

На Полтавщині викрито корупційну групу, яка привласнила понад 5 млн грн, виділених на закупівлю обладнання для потреб оборони. Про підозру повідомлено трьом посадовцям міської ради та директору приватного товариства. Їм інкримінують зловживання службовим становищем і підроблення документів (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України), інформує Завтра.UA.
За даними слідства, у 2023 році посадовці одного з департаментів міськради разом із бізнес-партнером організували закупівлю 70 супутникових телефонів для військових за завищеною ціною. Схема була розроблена таким чином, щоб забезпечити отримання неправомірної вигоди.
Фіктивний аналіз, “свій” постачальник і підроблені документи
Слідство встановило низку корупційних дій, які дозволили учасникам схеми незаконно отримати бюджетні кошти:
- Закупівлю провели без конкуренції, одразу обравши “потрібного” постачальника.
- Фіктивний аналіз ринку: спеціаліст департаменту підготував підроблені цінові пропозиції, штучно завищивши вартість телефонів.
- Підроблені накладні: директор товариства оформив документи про повну поставку обладнання, хоча реальної передачі не було.
- Підтвердження неіснуючої поставки: один із посадовців офіційно засвідчив отримання товару, якого не бачив.
- Необґрунтована оплата: на підставі цих документів департамент перерахував компанії понад 13 млн грн бюджетних коштів.
Після отримання грошей директор фірми закупив телефони у стороннього постачальника за значно нижчою ціною. Різницю між фактичною та “намальованою” вартістю учасники схеми привласнили.
Понад 5 мільйонів втрат для бюджету
За результатами розслідування встановлено, що місцевий бюджет зазнав збитків на суму понад 5 млн грн. Телефони, придбані за заниженою ціною, так і не були поставлені вчасно, але гроші були списані за фіктивними документами.
Підозри та подальші кроки
Фігурантам провадження вже повідомлено про підозру у:
- зловживанні службовим становищем,
- складанні та видачі неправдивих офіційних документів,
- діях, учинених у змові групою осіб.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Розслідування триває, тривають слідчі дії щодо встановлення всіх причетних та шляхів відшкодування збитків.
