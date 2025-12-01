США готують «НАТО-пастку» для України під соусом дипломатії

Після «прогресу» в переговорах щодо припинення війни в Україні, дипломатія США зіткнулася з випробуванням для Кремля. Про це пише CNN, посилаючись на джерела, обізнані з переговорним процесом. Сполучені Штати намагаються схилити Україну до компромісу щодо мирної угоди з Росією, в тому числі щодо членства в НАТО, інформує Завтра.UA.

Зустріч у Флориді: «жорсткі, але конструктивні» переговори

Делегації з Вашингтона та Києва зустрілися для «жорстких, але дуже конструктивних» переговорів у ексклюзивному приватному клубі Shell Bay у Південній Флориді. У зустрічі взяли участь державний секретар США Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Джерело, безпосередньо обізнане з переговорами, повідомило, що інтенсивні обговорення стали «кроком вперед». Та «ґрунтувалися на прогресі в Женеві», де минулого тижня відбувся перший раунд обговорення пропозицій США щодо припинення російської війни.

«Було б дуже передчасно говорити, що ми тут все завершили, оскільки багато чого ще належить зробити», – зазначило джерело. Водночас, за його словами, зустріч була «дуже зосередженою». І «найбільш проблемні аспекти мирних пропозицій були детально обговорені».

Компроміс щодо НАТО: обхід конституційного прагнення

Одним із найбільш «проблемних аспектів» початкової мирної пропозиції США з 28 пунктів була вимога, щоб Україна офіційно відмовилася від свого прагнення вступити до НАТО, закріпленого в її конституції, що є ключовою російською вимогою.

Однак, джерело повідомляє, що переговірники обговорювали можливий сценарій, за якого Україні фактично буде заборонено приєднатися до очолюваного США західного військового альянсу. Через домовленості, які повинні будуть бути узгоджені безпосередньо між державами-членами НАТО та Москвою.

«Україну не змушуватимуть офіційно, в юридичному сенсі, відмовитися від цього прагнення», – сказало джерело. «Але якщо Сполучені Штати мають про щось домовитися з Росією на двосторонньому рівні, або якщо Росія хоче отримати якісь гарантії від НАТО на багатосторонньому рівні, то це не залучення України до процесу прийняття рішень».

Остаточне рішення щодо цього компромісу, ймовірно, непопулярного серед держав НАТО, ще не прийнято. Його ухвалить президент України. Це свідчить про те, що вивчаються «креативні рішення, щоб навшпиньки обійти червоні лінії Києва».

Територія Донбасу: суперечливе питання

Ще однією проблемною сферою є вимога Кремля, яка також знайшла своє відображення в 28-пунктній мирній пропозиції США. Це відмова України від території Донбасу. Згідно з планом США, регіон має стати російською демілітаризованою зоною, якою Москва керуватиме, але не розгортатиме туди військові сили.

Джерело, яке безпосередньо обізнане з переговорами, повідомило, що обговорення цього питання також просуваються, хоча «ідея передати контроль росіянам, що значно послабить оборону України, зробить подальшу потенційну агресію більш імовірною та значно зменшить можливості України, виходить за рамки».

«Але це не означає, що немає потенційних шляхів збереження конституційних положень та забезпечення безпеки України», – додало джерело, відмовившись обговорювати конкретні варіанти через їхню делікатність.

Наступний виклик: переконати Росію

На тлі натяків на компроміси щодо України, які виробляють американські переговірники, наступним і більшим викликом американської човникової дипломатії може стати переконання Росії їх прийняти. Спеціальний посланник Стів Віткофф найближчим часом має вирушити до Москви для переговорів у Кремлі.

