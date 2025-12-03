Трампівський клан веде таємну дипломатію: Кушнер і Віткофф “усунули” проукраїнського Рубіо від переговорів

Спецпосланець Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, який не має офіційної посади, провели 4- годинну зустріч у Москві з російським лідером. Під час якої передали мирну пропозицію України. Водночас, від участі в цих перемовинах був відсторонений жержавний секретар США Марко Рубіо. Який відомий своєю лояльністю до інтересів України, інформує Завтра.UA.

Відсторонення проукраїнського Рубіо

За інформацією видання The Times, Джаред Кушнер та Стів Віткофф відсторонили від участі в переговорному процесі із Росією держсекретаря США Марко Рубіо. Рубіо, якого називають тим, хто «більше співчуває Україні», раніше долучився до доопрацювання мирного плану з 28 пунктів.

Держсекретар Рубіо не брав участі в поїздці до Москви. Передавати українську контрпропозицію на вирішальному етапі війни залишилися Віткофф і Кушнер. Чиї значні ділові інтереси, як зазначає видання, часто перетиналися з дипломатичною діяльністю.

Таємні переговори у Маямі та «надмірно щедрий для Росії» план

Як пише The Times, «надмірно щедрий для Росії» американський мирний план був узгоджений Віткоффом, Кушнером та російським чиновником Дмитрієвим під час таємних переговорів, які відбулися наприкінці жовтня у Маямі.

Видання також звертає увагу на дедалі активнішу роль 44-річного Кушнера, чоловіка Іванки Трамп, в американській дипломатії. Це відбувається попри те, що він не має офіційної посади в Білому домі, на відміну від першого президентського терміну Трампа.

Кушнер і зв’язки з російськими чиновниками

Кушнер має досвід спілкування з російськими чиновниками: після виборів у США 2016 року він зустрічався у Нью-Йорку із Сергієм Горьковим, який очолював російський «Внешекономбанк».

Нагадаємо, раніше було опублікувано розмову Віткоффа, Дмітрієва та Ушакова, на якій спецпредставник Трампа давав поради Росії, як краще подавати свої пропозиції щодо мирної угоди американському президенту.