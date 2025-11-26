Трамп наказав “продати Україну Росії”: спецпосланець Віткофф отримав інструкції, як змусити Путіна виграти

Посланець президента США Стів Віткофф, нещодавно успішний у посередництві мирної угоди щодо Гази, провів телефонну розмову з високопосадовцем Кремля, щоб запропонувати спільну роботу над аналогічним мирним планом для України. Віткофф також порадив, як російському лідеру Володимир Путіну слід порушити це питання з Дональдом Трампом. Про це повідомляє Bloomberg, інформує Завтра.UA.

Поради Віткоффа щодо подачі плану

Телефонна розмова відбулася 14 жовтня і тривала трохи більше п’яти хвилин. Під час дзвінка Віткофф порадив Юрію Ушакову, головному помічнику Путіна з питань зовнішньої політики, про способи подачі мирної пропозиції Трампу.

Поради включали організацію розмови Путіна та Трампа до візиту Володимира Зеленського до Білого дому пізніше того ж тижня. Та використання успіху угоди щодо Гази як точки втручання.

“Ми розробили план Трампа з 20 пунктів, який передбачав 20 пунктів щодо миру, і я думаю, що, можливо, ми зробимо те саме з вами”, – сказав Віткофф Ушакову, згідно із записом розмови, який переглянув та розшифрував Bloomberg.

Він рекомендував Путіну привітати Трампа з мирною угодою щодо Гази, заявити про підтримку Росією цієї угоди та повагу до президента як до людини миру. Віткофф також запропонував, щоб Путін згадав: “Стів та Юрій обговорювали дуже схожий 20-пунктний план мирного укладення, і це може бути чимось, що, на нашу думку, може трохи зрушити справу з місця, ми відкриті до таких речей”.

Ушаков, схоже, скористався частиною порад, заявивши, що Путін “привітає” і скаже: “Пан Трамп — справжній миролюбець”. Трамп і Путін справді провели телефонну розмову через два дні, і Трамп назвав її “дуже продуктивною”, згадавши, що Путін привітав його з угодою щодо Гази.

Позиція Трампа: “Продати це Україні” та “Продати Україну Росії”

Дональд Трамп прокоментував підхід Віткоффа, назвавши “злиту” розмову спецпосланника з представниками РФ звичайною практикою. На запитання про підхід Віткоффа, Трамп відповів, що не переглядав цю розмову, але чув, що це були “стандартні переговори”.

Він пояснив дії свого посланця, які, на його думку, є типовими для людини, що займається укладенням угод:

“Він має продати це Україні. Він збирається продати Україну Росії. Ось що робить укладач угод”, – сказав Трамп журналістам у вівторок. “Ви маєте сказати: дивіться, вони цього хочуть, ви маєте переконати їх у цьому. Я гадаю, що він каже те саме Україні, тому що кожна сторона має щось давати і брати”.

Трамп також заявив, що доручив Віткоффу зустрітися з Путіним для завершення мирного плану. Він повідомив у дописі на Truth Social, що “Оригінальний 28-пунктний мирний план, розроблений Сполученими Штатами, був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій з обох сторін, і залишилося лише кілька пунктів розбіжностей”.

Путін також заявив цього місяця, що план США може бути використаний як основа для мирного врегулювання.

Суперечливі умови та тиск на Україну

Ця розмова пропонує розуміння тактики Віткоффа та є початком 28-пунктової мирної пропозиції, яку США наполягають на прийнятті Україною як основи угоди.

Згідно з умовами, вперше запропонованими США, Україна повинна буде вивести війська з тих частин східного Донбасу, які Росія не змогла захопити військовою силою. Ця територія стане нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною російською. Москва також отримала б фактичне визнання своїх претензій на Крим, Луганську та Донецьку області. Більша частина решти лінії фронту, включаючи Херсон та Запоріжжя, була б фактично заморожена.

Американські чиновники, як повідомляється, погрожували припинити критично важливу розвідувальну підтримку українських військових, якщо Зеленський відмовиться прийняти пропозицію.

Під час розмови Віткофф висловив свою впевненість у можливості укладення угоди, натякаючи на можливі поступки: “Донецьк і, можливо, десь обмін територіями. Але я кажу, що замість того, щоб так говорити, давайте поговоримо більше з надією, бо я думаю, що ми досягнемо тут угоди”.

Нагадаймо, раніше стало відомо про секретні переговори в Абу-Дабі: чиновники США дали зелене світло Путіну на захоплення Донбасу.