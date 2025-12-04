Прорив чи зрада: у Маямі стартують переговори, де вирішується, чи віддасть Київ захоплені Росією землі

Американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер вже сьогодні мають зустрітися з головним переговірником від України Рустемом Умєровим у Маямі для подальших мирних переговорів. Ця зустріч відбудеться після їхніх п’ятигодинних переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі, які, за словами джерел Associated Press, не призвели до жодного прориву, інформує Завтра.UA.

Напруженість зростає на тлі звинувачень у “вдаванні”

Після зустрічі в Москві Україна та її європейські союзники різко розкритикували Путіна. Звинувативши його у “вдаванні” зацікавленості у мирних зусиллях. Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що російський лідер “має припинити хвастощі та кровопролиття і бути готовим сісти за стіл переговорів. Щоб підтримати справедливий і тривалий мир”. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Путіна “перестати марнувати час світу”.

Напередодні Путін, своєю чергою, звинуватив європейців у саботажі мирних зусиль, очолюваних США. Та попередив про готовність Росії до війни з Європою у разі провокації. Ці взаємні заяви свідчать про високу напруженість та величезну прірву між сторонами щодо припинення війни, яка триває вже майже чотири роки.

Позитивний сигнал від Кремля та оптимізм команди Трампа

З моменту повномасштабного вторгнення 2022 року США та європейські уряди витратили мільярди доларів на підтримку Києва. Однак за президентства Дональда Трампа підтримка США дещо пом’якшилася. Натомість було докладено зусиль для припинення війни.

Радник Путіна з питань закордонних справ Юрій Ушаков назвав переговори у Кремлі між Путіним, Віткоффом та Кушнером “позитивними”, хоча деталей не розкрив.

Дональд Трамп заявив, що Віткофф і Кушнер після своєї зустрічі з Путіним були впевнені, що російський лідер бажає покласти край війні: “У них склалося дуже сильне враження, що він хотів би укласти угоду”. Президент України Володимир Зеленський також зазначив, що “світ чітко відчуває, що можливість припинення війни існує”. Він підкреслив, що зусилля залежать від “конструктивної дипломатії плюс тиск на агресора”.

Територіальне питання залишається головною перешкодою

Подальший напрямок мирних переговорів значною мірою залежить від того, чи вирішить адміністрація Трампа посилити тиск на Росію, чи на Україну. Мирна пропозиція США, яка стала публічною минулого місяця, викликала критику через те, що вона схиляється до Москви, задовольняючи деякі ключові вимоги Кремля, які Київ відхилив.

Незважаючи на домовленість сторін не розголошувати суть переговорів, головна перешкода до врегулювання залишається — доля чотирьох українських регіонів, які Росія частково окупувала та вважає своїми.

“Поки що компроміс не знайдено” щодо питання території, без якого Кремль “не бачить вирішення кризи”, — заявив Ушаков. Україна виключила можливість відмови від захоплених територій.

На запитання, чи мир став ближче, Ушаков відповів: “Не далі, це точно. Але ще багато роботи попереду, як у Вашингтоні, так і в Москві”. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що чим тихіше проводитимуться ці переговори, тим продуктивнішими вони будуть.

